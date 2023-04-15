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Гомель - Сморгонь 26 Мая прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
26 Мая 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 10-й тур
Гомель
Сморгонь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Сморгонь, которое состоится 26 Мая 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
20.11.2021 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Гомель0 : 0Сморгонь
26.06.2021 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Сморгонь1 : 2Гомель
24.10.2020 Беларусь - Первая лига 23-й тур Сморгонь1 : 3Гомель
27.06.2020 Беларусь - Первая лига 10-й тур Гомель1 : 1Сморгонь
27.07.2019 Кубок Беларуси 1/16 финала Сморгонь1 : 4Гомель
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 3 : 3Гомель
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Гомель0 : 4
06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 2 : 2Гомель
30.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Гомель1 : 0
15.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 1 : 1Гомель
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Сморгонь1 : 3
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 3 : 1Сморгонь
07.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Сморгонь1 : 0
29.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 2 : 0Сморгонь
21.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Сморгонь3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн9 8 0 1 21-4 24 88.9
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ9 6 3 0 14-4 21 77.8
3
Квалификация Лиги конференций
Неман9 6 2 1 15-6 20 74.1
4 БАТЭ10 4 4 2 16-11 16 53.3
5 Славия-Мозырь9 4 2 3 9-8 14 51.9
6 Ислочь8 3 2 3 12-8 11 45.8
7 Сморгонь9 3 0 6 9-20 9 33.3
8 Слуцк9 2 3 4 10-12 9 33.3
9 Гомель8 1 5 2 11-16 8 33.3
10 Минск8 1 4 3 7-8 7 29.2
11 Нафтан9 1 2 6 4-16 5 18.5
12 Динамо-Брест9 1 1 7 8-17 4 14.8
13 Белшина8 1 2 5 3-11 -6 -11 -25.0
14 Шахтёр С8 6 1 1 14-5 -16 -35 -66.7
15
Зона вылета
Энергетик-БГУ8 2 1 5 4-11 -16 -23 -66.7

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