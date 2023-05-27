Химки - Урал 27 Мая прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
27 Мая 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Урал, которое состоится 27 Мая 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|07.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|19.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|0 : 1
|31.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|0 : 0
|02.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|1 : 0
|12.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|3 : 1
|19.07.2020
|Кубок России
|1/2 финала
|1 : 3
|17.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа B. 2-й тур
|0 : 0
|12.02.2019
|Кубок ФНЛ
|Группа C. 2-й тур
|2 : 1
|15.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|0 : 0
|17.09.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|13.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|06.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|30.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|5 : 1
|22.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 2
|21.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|17.05.2023
|Фонбет Кубок России
|Финал. Этап 2 (Путь регионов)
|2 : 1
|13.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|07.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|03.05.2023
|Фонбет Кубок России
|Финал (Путь РПЛ)
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Колонка Григория Телингатера — о лучшей новости в РПЛ.«Химки» и «Торпедо» вылетели из РПЛ: Классно, что вылетают «Химки» и «Торпедо». Маленькая победа футбола над бардаком 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Химки» — «Урал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|78.6
|2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|64.3
|3
|Спартак М
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|63.1
|4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|59.5
|5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|58.3
|6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|54.8
|7
|Динамо М
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|53.6
|8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|47.6
|9
|Локомотив М
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|46.4
|10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|44.0
|11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|35.7
|12
|Крылья Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|34.5
|13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|32.1
|14
|Пари Нижний Новгород
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|31.0
| 15
Зона вылета
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|21.4
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|15.5