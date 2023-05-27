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Химки - Урал 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
27 Мая 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
Химки
Урал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Урал, которое состоится 27 Мая 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
РоссияАндрей Викторович Талалаев
БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
07.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Урал2 : 1Химки
19.03.2022 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Урал0 : 1Химки
31.10.2021 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Химки0 : 0Урал
02.05.2021 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Химки1 : 0Урал
12.09.2020 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Урал3 : 1Химки
19.07.2020 Кубок России 1/2 финала Урал1 : 3Химки
17.02.2020 Кубок ФНЛ Группа B. 2-й тур Урал0 : 0Химки
12.02.2019 Кубок ФНЛ Группа C. 2-й тур Урал2 : 1Химки
15.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Химки0 : 0Урал
17.09.2012 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Урал1 : 0Химки
20.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 3 : 0Химки
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Химки1 : 1
06.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Химки0 : 1
30.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 5 : 1Химки
22.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Химки4 : 2
21.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 3 : 0Урал
17.05.2023 Фонбет Кубок России Финал. Этап 2 (Путь регионов) 2 : 1Урал
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Урал2 : 1
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 0 : 0Урал
03.05.2023 Фонбет Кубок России Финал (Путь РПЛ) Урал1 : 2
Текстовая трансляция
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Колонка Григория Телингатера — о лучшей новости в РПЛ.«Химки» и «Торпедо» вылетели из РПЛ: Классно, что вылетают «Химки» и «Торпедо». Маленькая победа футбола над бардаком 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Химки» — «Урал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит28 20 6 2 72-19 66 78.6
2 ЦСКА28 16 6 6 52-26 54 64.3
3 Спартак М28 15 8 5 60-37 53 63.1
4 Ростов28 14 8 6 44-38 50 59.5
5 Ахмат28 15 4 9 47-34 49 58.3
6 Краснодар28 13 7 8 60-44 46 54.8
7 Динамо М28 13 6 9 47-38 45 53.6
8 Оренбург28 12 4 12 52-54 40 47.6
9 Локомотив М28 11 6 11 47-43 39 46.4
10 Сочи28 11 4 13 36-52 37 44.0
11 Урал28 8 6 14 29-45 30 35.7
12 Крылья Советов28 7 8 13 30-43 29 34.5
13 Факел28 5 12 11 34-46 27 32.1
14 Пари Нижний Новгород28 7 5 16 31-50 26 31.0
15
Зона вылета
Химки28 4 6 18 25-62 18 21.4
16
Зона вылета
Торпедо М28 3 4 21 20-55 13 15.5

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