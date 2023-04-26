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Севилья - Реал Мадрид 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
27 Мая 2023 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Севилья
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Реал Мадрид, которое состоится 27 Мая 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Реал Мадрид
Мадрид
1СербияврМарко Дмитрович
2АргентиназщГонсало Монтьель
22ФранциязщЛуак Баде
19АргентиназщМаркос Акунья
6СербияпзНеманья Гудель
10ХорватияпзИван Ракитич
20Бразилияпз Фернандо
21ИспанияпзОливер Торрес
17АргентинапзЭрик Ламела
5АргентинанпЛукас Окампос
12ИспаниянпРафаэль Мир
1БельгияврТибо Куртуа
3БразилиязщЭдер Милитао
4АвстриязщДавид Алаба
19ИспанияпзДаниель Себальос
12ФранцияпзЭдуарду Камавинга
15УругвайпзФедерико Вальверде
18ФранцияпзОрельен Тчуамени
8ГерманияпзТони Кроос
21Бразилиянп Родриго
7БельгиянпЭден Азар
17ИспаниянпЛукас Васкес
Главные тренеры
ИспанияХосе Луис Мендилибар
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
22.10.2022 Испания - Примера 11-й тур Реал Мадрид3 : 1Севилья
17.04.2022 Испания - Примера 32-й тур Севилья2 : 3Реал Мадрид
28.11.2021 Испания - Примера 15-й тур Реал Мадрид2 : 1Севилья
09.05.2021 Испания - Примера 35-й тур Реал Мадрид2 : 2Севилья
05.12.2020 Испания - Примера 12-й тур Севилья0 : 1Реал Мадрид
18.01.2020 Испания - Примера 20-й тур Реал Мадрид2 : 1Севилья
22.09.2019 Испания - Примера 5-й тур Севилья0 : 1Реал Мадрид
19.01.2019 Испания - Примера 20-й тур Реал Мадрид2 : 0Севилья
26.09.2018 Испания - Примера 6-й тур Севилья3 : 0Реал Мадрид
09.05.2018 Испания - Примера 34-й тур Севилья3 : 2Реал Мадрид
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 1 : 1Севилья
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Севилья0 : 0
18.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч Севилья2 : 1 ДВ
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 0 : 3Севилья
11.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч 1 : 1Севилья
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Реал Мадрид2 : 1
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 1 : 0Реал Мадрид
17.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч 4 : 0Реал Мадрид
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Реал Мадрид1 : 0
09.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Реал Мадрид1 : 1
Текстовая трансляция
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Всего полтора года понадобилось Хави, чтобы впервые с 2019 года вернуть чемпионский трофей Ла Лиги на «Камп Ноу».Разбираем триумф «Барселоны»: Ключевое изменение Хави, сделавшее «Барселону» чемпионом 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура Примеры: «Севилья» — «Реал». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона36 27 4 5 66-18 85 78.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид36 23 5 8 72-34 74 68.5
3
Лига чемпионов
Атлетико М36 22 7 7 66-30 73 67.6
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад36 20 8 8 48-32 68 63.0
5
Лига Европы
Вильярреал36 19 6 11 56-36 63 58.3
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис36 16 8 12 43-39 56 51.9
7 Осасуна36 14 8 14 34-39 50 46.3
8 Атлетик Б36 14 8 14 46-41 50 46.3
9 Жирона36 13 10 13 56-51 49 45.4
10 Севилья36 13 10 13 45-50 49 45.4
11 Мальорка36 13 8 15 34-40 47 43.5
12 Райо Вальекано36 12 10 14 43-49 46 42.6
13 Валенсия36 11 7 18 39-42 40 37.0
14 Сельта36 10 10 16 41-51 40 37.0
15 Альмерия36 11 6 19 46-62 39 36.1
16 Кадис36 9 11 16 28-52 38 35.2
17 Вальядолид36 11 5 20 33-63 38 35.2
18
Зона вылета
Хетафе36 9 11 16 32-44 38 35.2
19
Зона вылета
Эспаньол36 8 11 17 47-64 35 32.4
20
Зона вылета
Эльче36 4 9 23 28-66 21 19.4

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