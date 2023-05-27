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Анже - Труа 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 18000
27 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 37-й тур
Анже
Труа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Труа, которое состоится 27 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Труа
Труа
30ФранцияврЯхья Фофана
2ФранциязщБатиста Менди
94ТунисзщЯн Валери
22БенинзщСедрик Унтонджи
25Кот-д'ИвуарзщАбдулай Бамба
4Босния и ГерцеговиназщХалид Шабанович
10ФранцияпзХимад Абделли
23ФранциянпАдриен Уну
92СенегалнпСада Тиуб
19СенегалнпАбдалла Сима
7СенегалнпИбраима Ньяне
1ПольшаврМатеуш Лис
2ЭквадорзщДжексон Поросо
17ГвианазщЙоанн Сальмье
23ФранциязщАдиль Рами
19ДаниязщАндреас Бруус
12ПортугалиязщАбду Конте
6МалипзРоминиг Куаме
24ФранцияпзКсавье Шавалерен
11Португалияпз Рони Лопеш
27ФранцияпзКильян Донг
7Гвинея-БисаунпМама Бальде
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо (и.о.)
АвстралияПатрик Киснорбо
История личных встреч
28.08.2022 Франция - Лига 1 4-й тур Труа3 : 1Анже
23.01.2022 Франция - Лига 1 22-й тур Анже2 : 1Труа
26.09.2021 Франция - Лига 1 8-й тур Труа1 : 1Анже
17.01.2018 Франция - Лига 1 21-й тур Анже3 : 1Труа
25.11.2017 Франция - Лига 1 14-й тур Труа3 : 0Анже
02.04.2016 Франция - Лига 1 32-й тур Труа0 : 1Анже
19.09.2015 Франция - Лига 1 6-й тур Анже1 : 0Труа
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 2 : 2Анже
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 3 : 1Анже
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Анже1 : 2
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 4 : 2Анже
21.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Анже1 : 2
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Труа1 : 1
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 4 : 0Труа
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Труа1 : 3
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Труа0 : 1
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур 2 : 2Труа
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ36 27 3 6 86-36 84 77.8
2
Лига чемпионов
Ланс36 23 9 4 62-28 78 72.2
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель36 22 7 7 66-37 73 67.6
4
Лига Европы
Монако36 19 8 9 69-54 65 60.2
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль36 18 9 9 62-42 63 58.3
6 Ренн36 19 5 12 65-38 62 57.4
7 Лион36 17 8 11 61-44 59 54.6
8 Клермон36 15 8 13 40-47 53 49.1
9 Ницца36 13 13 10 42-34 52 48.1
10 Лорьян36 14 10 12 50-50 52 48.1
11 Реймс36 12 15 9 44-39 51 47.2
12 Монпелье36 14 5 17 60-58 47 43.5
13 Тулуза36 12 8 16 48-55 44 40.7
14 Брест36 10 11 15 41-51 41 38.0
15 Страсбург36 9 12 15 49-56 39 36.1
16 Осер36 8 10 18 33-59 34 31.5
17
Зона вылета
Нант36 6 15 15 35-53 33 30.6
18
Зона вылета
Труа36 4 11 21 43-78 23 21.3
19
Зона вылета
Аяччо36 6 5 25 22-71 23 21.3
20
Зона вылета
Анже36 3 6 27 31-79 15 13.9

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