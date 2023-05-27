Анже - Труа 27 Мая прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 18000
27 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 37-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Труа, которое состоится 27 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Труа
Труа
|30
|вр
|Яхья Фофана
|2
|зщ
|Батиста Менди
|94
|зщ
|Ян Валери
|22
|зщ
|Седрик Унтонджи
|25
|зщ
|Абдулай Бамба
|4
|зщ
|Халид Шабанович
|10
|пз
|Химад Абделли
|23
|нп
|Адриен Уну
|92
|нп
|Сада Тиуб
|19
|нп
|Абдалла Сима
|7
|нп
|Ибраима Ньяне
|1
|вр
|Матеуш Лис
|2
|зщ
|Джексон Поросо
|17
|зщ
|Йоанн Сальмье
|23
|зщ
|Адиль Рами
|19
|зщ
|Андреас Бруус
|12
|зщ
|Абду Конте
|6
|пз
|Роминиг Куаме
|24
|пз
|Ксавье Шавалерен
|11
|пз
|Рони Лопеш
|27
|пз
|Кильян Донг
|7
|нп
|Мама Бальде
Главные тренеры
|Александр Дюжо (и.о.)
|Патрик Киснорбо
История личных встреч
|28.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|23.01.2022
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 1
|26.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|17.01.2018
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|25.11.2017
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|3 : 0
|02.04.2016
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 1
|19.09.2015
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 2
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|3 : 1
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|4 : 2
|21.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|4 : 0
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 3
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 1
|23.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|36
|27
|3
|6
|86-36
|84
|77.8
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|36
|23
|9
|4
|62-28
|78
|72.2
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|36
|22
|7
|7
|66-37
|73
|67.6
| 4
Лига Европы
|Монако
|36
|19
|8
|9
|69-54
|65
|60.2
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|36
|18
|9
|9
|62-42
|63
|58.3
|6
|Ренн
|36
|19
|5
|12
|65-38
|62
|57.4
|7
|Лион
|36
|17
|8
|11
|61-44
|59
|54.6
|8
|Клермон
|36
|15
|8
|13
|40-47
|53
|49.1
|9
|Ницца
|36
|13
|13
|10
|42-34
|52
|48.1
|10
|Лорьян
|36
|14
|10
|12
|50-50
|52
|48.1
|11
|Реймс
|36
|12
|15
|9
|44-39
|51
|47.2
|12
|Монпелье
|36
|14
|5
|17
|60-58
|47
|43.5
|13
|Тулуза
|36
|12
|8
|16
|48-55
|44
|40.7
|14
|Брест
|36
|10
|11
|15
|41-51
|41
|38.0
|15
|Страсбург
|36
|9
|12
|15
|49-56
|39
|36.1
|16
|Осер
|36
|8
|10
|18
|33-59
|34
|31.5
| 17
Зона вылета
|Нант
|36
|6
|15
|15
|35-53
|33
|30.6
| 18
Зона вылета
|Труа
|36
|4
|11
|21
|43-78
|23
|21.3
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|36
|6
|5
|25
|22-71
|23
|21.3
| 20
Зона вылета
|Анже
|36
|3
|6
|27
|31-79
|15
|13.9