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Клермон - Лорьян 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
27 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 37-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Клермон
Лорьян

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Лорьян, которое состоится 27 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Лорьян
Лорьян
40ФранцияврУпарин Джоко
36ГаназщАлиду Сейду
4ПольшазщМатеуш Ветеска
5БельгиязщМаксимилиано Кофрие
2АлжирзщМехди Зеффан
3БразилиязщНето Боржес
25ФранцияпзЖоан Гастьен
12ФранцияпзМаксим Гоналон
10ТуниспзСаиф-Эдин Хауи
70АвстриянпМухаммед Чам Сарачевич
95ФранциянпГрежон Кьэ
38ШвейцарияврИвон Мвого
3ТунисзщМонтассар Тальби
25ФранциязщВенсан Ле Гофф
24ДР КонгозщЖедеон Калулу
12КамерунзщДарлин Йонгва
18Кот-д'ИвуарпзБамо Мейте
17ФранцияпзЖан-Виктор Макенго
19ФранцияпзЛоран Абергель
14ФранцияпзРомен Февр
80ФранцияпзЭнцо Ле Фе
9МалинпИбраима Коне
Главные тренеры
ФранцияПаскаль Гастьен
ФранцияРежис Ле Брис
История личных встреч
28.08.2022 Франция - Лига 1 4-й тур Лорьян2 : 1Клермон
13.03.2022 Франция - Лига 1 28-й тур Клермон0 : 2Лорьян
03.10.2021 Франция - Лига 1 9-й тур Лорьян1 : 1Клермон
15.02.2020 Франция - Лига 2 25-й тур Лорьян0 : 1Клермон
14.09.2019 Франция - Лига 2 7-й тур Клермон0 : 2Лорьян
22.02.2019 Франция - Лига 2 26-й тур Клермон0 : 1Лорьян
21.09.2018 Франция - Лига 2 8-й тур Лорьян0 : 0Клермон
19.01.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 22-й тур Лорьян1 : 1Клермон
18.08.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. 4-й тур Клермон0 : 2Лорьян
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 2 : 1Клермон
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Клермон2 : 1
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 1 : 1Клермон
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Клермон1 : 0
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур 1 : 2Клермон
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Лорьян1 : 3
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 1 : 1Лорьян
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Лорьян2 : 1
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 1 : 3Лорьян
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Лорьян0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ36 27 3 6 86-36 84 77.8
2
Лига чемпионов
Ланс36 23 9 4 62-28 78 72.2
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель36 22 7 7 66-37 73 67.6
4
Лига Европы
Монако36 19 8 9 69-54 65 60.2
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль36 18 9 9 62-42 63 58.3
6 Ренн36 19 5 12 65-38 62 57.4
7 Лион36 17 8 11 61-44 59 54.6
8 Клермон36 15 8 13 40-47 53 49.1
9 Ницца36 13 13 10 42-34 52 48.1
10 Лорьян36 14 10 12 50-50 52 48.1
11 Реймс36 12 15 9 44-39 51 47.2
12 Монпелье36 14 5 17 60-58 47 43.5
13 Тулуза36 12 8 16 48-55 44 40.7
14 Брест36 10 11 15 41-51 41 38.0
15 Страсбург36 9 12 15 49-56 39 36.1
16 Осер36 8 10 18 33-59 34 31.5
17
Зона вылета
Нант36 6 15 15 35-53 33 30.6
18
Зона вылета
Труа36 4 11 21 43-78 23 21.3
19
Зона вылета
Аяччо36 6 5 25 22-71 23 21.3
20
Зона вылета
Анже36 3 6 27 31-79 15 13.9

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