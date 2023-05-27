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Лилль - Нант 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
27 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 37-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Лилль
Нант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Нант, которое состоится 27 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Нант
Нант
30ФранцияврЛюка Шевалье
18ФранциязщБафоде Диаките
6ПортугалиязщЖозе Фонте
4Бразилиязщ Алешандро
31Бразилиязщ Исмаили
8ФранцияпзЖонас Мартен
21ФранцияпзБенжамен Андре
10ФранцияпзРеми Кабелла
22СШАнпТимоти Веа
7ФранциянпЖонатан Бамба
9КанаданпДжонатан Дэвид
1ФранцияврАльбан Лафон
28ФранциязщФабьен Сентонс
21КамерунзщЖан-Шарль Кастеллетто
4ФранциязщНиколя Паллуа
29ФранцияпзКентен Мерлен
10ФранцияпзЛюдовик Блас
25ФранцияпзФлоран Молле
3БразилияпзАндрей Жиротто
8ДР КонгопзСамюэль Мутуссами
27НигериянпМозес Саймон
99АлжирнпАнди Делор
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
ПортугалияПаулу Фонсека
ПортугалияПаулу Фонсека
История личных встреч
12.08.2022 Франция - Лига 1 2-й тур Нант1 : 1Лилль
19.03.2022 Франция - Лига 1 29-й тур Нант0 : 1Лилль
27.11.2021 Франция - Лига 1 15-й тур Лилль1 : 1Нант
07.02.2021 Франция - Лига 1 24-й тур Нант0 : 2Лилль
25.09.2020 Франция - Лига 1 5-й тур Лилль2 : 0Нант
01.03.2020 Франция - Лига 1 27-й тур Нант0 : 1Лилль
11.08.2019 Франция - Лига 1 1-й тур Лилль2 : 1Нант
31.03.2019 Франция - Лига 1 30-й тур Нант2 : 3Лилль
22.09.2018 Франция - Лига 1 6-й тур Лилль2 : 1Нант
11.02.2018 Франция - Лига 1 25-й тур Нант2 : 2Лилль
20.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Лилль2 : 1
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 0 : 0Лилль
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 1 : 0Лилль
29.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Лилль3 : 0
22.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур 1 : 1Лилль
20.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Нант0 : 3
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 0 : 0Нант
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Нант0 : 2
03.05.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 2 : 0Нант
29.04.2023 Кубок Франции Финал Нант1 : 5
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ36 27 3 6 86-36 84 77.8
2
Лига чемпионов
Ланс36 23 9 4 62-28 78 72.2
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель36 22 7 7 66-37 73 67.6
4
Лига Европы
Монако36 19 8 9 69-54 65 60.2
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль36 18 9 9 62-42 63 58.3
6 Ренн36 19 5 12 65-38 62 57.4
7 Лион36 17 8 11 61-44 59 54.6
8 Клермон36 15 8 13 40-47 53 49.1
9 Ницца36 13 13 10 42-34 52 48.1
10 Лорьян36 14 10 12 50-50 52 48.1
11 Реймс36 12 15 9 44-39 51 47.2
12 Монпелье36 14 5 17 60-58 47 43.5
13 Тулуза36 12 8 16 48-55 44 40.7
14 Брест36 10 11 15 41-51 41 38.0
15 Страсбург36 9 12 15 49-56 39 36.1
16 Осер36 8 10 18 33-59 34 31.5
17
Зона вылета
Нант36 6 15 15 35-53 33 30.6
18
Зона вылета
Труа36 4 11 21 43-78 23 21.3
19
Зона вылета
Аяччо36 6 5 25 22-71 23 21.3
20
Зона вылета
Анже36 3 6 27 31-79 15 13.9

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