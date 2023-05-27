Лилль - Нант 27 Мая прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
27 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 37-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Нант, которое состоится 27 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Нант
Нант
|30
|вр
|Люка Шевалье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|4
|зщ
|Алешандро
|31
|зщ
|Исмаили
|8
|пз
|Жонас Мартен
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|10
|пз
|Реми Кабелла
|22
|нп
|Тимоти Веа
|7
|нп
|Жонатан Бамба
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|1
|вр
|Альбан Лафон
|28
|зщ
|Фабьен Сентонс
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|29
|пз
|Кентен Мерлен
|10
|пз
|Людовик Блас
|25
|пз
|Флоран Молле
|3
|пз
|Андрей Жиротто
|8
|пз
|Самюэль Мутуссами
|27
|нп
|Мозес Саймон
|99
|нп
|Анди Делор
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Паулу Фонсека
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|12.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|19.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|27.11.2021
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|07.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 2
|25.09.2020
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 0
|01.03.2020
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|11.08.2019
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|31.03.2019
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 3
|22.09.2018
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|11.02.2018
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|20.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 1
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 0
|06.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 0
|29.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|3 : 0
|22.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 1
|20.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 3
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 0
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 2
|03.05.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|29.04.2023
|Кубок Франции
|Финал
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|36
|27
|3
|6
|86-36
|84
|77.8
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|36
|23
|9
|4
|62-28
|78
|72.2
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|36
|22
|7
|7
|66-37
|73
|67.6
| 4
Лига Европы
|Монако
|36
|19
|8
|9
|69-54
|65
|60.2
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|36
|18
|9
|9
|62-42
|63
|58.3
|6
|Ренн
|36
|19
|5
|12
|65-38
|62
|57.4
|7
|Лион
|36
|17
|8
|11
|61-44
|59
|54.6
|8
|Клермон
|36
|15
|8
|13
|40-47
|53
|49.1
|9
|Ницца
|36
|13
|13
|10
|42-34
|52
|48.1
|10
|Лорьян
|36
|14
|10
|12
|50-50
|52
|48.1
|11
|Реймс
|36
|12
|15
|9
|44-39
|51
|47.2
|12
|Монпелье
|36
|14
|5
|17
|60-58
|47
|43.5
|13
|Тулуза
|36
|12
|8
|16
|48-55
|44
|40.7
|14
|Брест
|36
|10
|11
|15
|41-51
|41
|38.0
|15
|Страсбург
|36
|9
|12
|15
|49-56
|39
|36.1
|16
|Осер
|36
|8
|10
|18
|33-59
|34
|31.5
| 17
Зона вылета
|Нант
|36
|6
|15
|15
|35-53
|33
|30.6
| 18
Зона вылета
|Труа
|36
|4
|11
|21
|43-78
|23
|21.3
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|36
|6
|5
|25
|22-71
|23
|21.3
| 20
Зона вылета
|Анже
|36
|3
|6
|27
|31-79
|15
|13.9