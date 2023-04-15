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Марсель - Брест 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
27 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 37-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Марсель
Брест

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Брест, которое состоится 27 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Брест
Брест
16ИспанияврПау Лопес
5АргентиназщЛеонардо Балерди
4ФранциязщСамуэль Жиго
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
29Буркина-ФасозщИсса Каборе
7ФранциязщЖонатан Клосс
21ФранцияпзВалентин Ронжье
27ФранцияпзЖордан Верету
17ТурцияпзДженгиз Ундер
18УкраинапзРуслан Малиновский
70ЧилинпАлексис Санчес
40НидерландыврМарко Бизот
27ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
3ФранциязщЛилиан Брассье
2ФранциязщЖан-Кевин Дюверн
20ФранцияпзПьерр Лис-Мелу
7АлжирпзХарис Белькебла
9ФранциянпФранк Онора
10ФранциянпРомен дель Кастильо
22ФранциянпЖереми ле Дуарон
15БениннпСтив Мунье
Главные тренеры
ХорватияИгор Тудор
ФранцияЭрик Руа
История личных встреч
14.08.2022 Франция - Лига 1 2-й тур Брест1 : 1Марсель
13.03.2022 Франция - Лига 1 28-й тур Брест1 : 4Марсель
04.12.2021 Франция - Лига 1 17-й тур Марсель1 : 2Брест
13.03.2021 Франция - Лига 1 29-й тур Марсель3 : 1Брест
30.08.2020 Франция - Лига 1 2-й тур Брест2 : 3Марсель
29.11.2019 Франция - Лига 1 15-й тур Марсель2 : 1Брест
20.04.2013 Франция - Лига 1 33-й тур Марсель1 : 0Брест
02.12.2012 Франция - Лига 1 15-й тур Брест1 : 2Марсель
26.02.2012 Франция - Лига 1 25-й тур Брест1 : 0Марсель
02.10.2011 Франция - Лига 1 9-й тур Марсель1 : 1Брест
20.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 2 : 1Марсель
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Марсель3 : 1
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 2 : 1Марсель
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Марсель2 : 1
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур 1 : 2Марсель
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Брест2 : 1
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Брест1 : 0
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 2 : 1Брест
03.05.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Брест2 : 0
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур 0 : 0Брест
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ36 27 3 6 86-36 84 77.8
2
Лига чемпионов
Ланс36 23 9 4 62-28 78 72.2
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель36 22 7 7 66-37 73 67.6
4
Лига Европы
Монако36 19 8 9 69-54 65 60.2
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль36 18 9 9 62-42 63 58.3
6 Ренн36 19 5 12 65-38 62 57.4
7 Лион36 17 8 11 61-44 59 54.6
8 Клермон36 15 8 13 40-47 53 49.1
9 Ницца36 13 13 10 42-34 52 48.1
10 Лорьян36 14 10 12 50-50 52 48.1
11 Реймс36 12 15 9 44-39 51 47.2
12 Монпелье36 14 5 17 60-58 47 43.5
13 Тулуза36 12 8 16 48-55 44 40.7
14 Брест36 10 11 15 41-51 41 38.0
15 Страсбург36 9 12 15 49-56 39 36.1
16 Осер36 8 10 18 33-59 34 31.5
17
Зона вылета
Нант36 6 15 15 35-53 33 30.6
18
Зона вылета
Труа36 4 11 21 43-78 23 21.3
19
Зона вылета
Аяччо36 6 5 25 22-71 23 21.3
20
Зона вылета
Анже36 3 6 27 31-79 15 13.9

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