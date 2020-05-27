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Монпелье - Ницца 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
27 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 37-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Монпелье
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Ницца, которое состоится 27 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Ницца
Ницца
40ФранцияврБенжамен Леком
77МализщФалайе Сако
4МализщКики Куяте
14ФранциязщМаксим Эстеве
3ГвинеязщИссиага Силла
27ФранциязщФету Мауасса
12ФранцияпзЖордан Ферри
13ФранцияпзЖорис Шотар
11ФранцияпзТежи Саванье
7ФранциянпАрно Норден
21ФранциянпЭлье Ваи
1ДанияврКаспер Шмейхель
23ШвейцариязщДжордан Лотомба
25ФранциязщЖан-Клер Тодибо
4Бразилиязщ Данте Бонфин
26ФранциязщМельвен Бар
28АлжирпзХишем Будауи
8НидерландыпзПабло Паулино Росарио
10ФранциянпСофьян Диоп
35ФранциянпБадредин Буанани
9НигериянпТеремас Моффи
24ФранциянпГаэтан Лаборде
Главные тренеры
АрменияМишель Дер Закарян
ФранцияДидье Дигар (и.о.)
История личных встреч
11.01.2023 Франция - Лига 1 18-й тур Ницца6 : 1Монпелье
12.03.2022 Франция - Лига 1 28-й тур Монпелье0 : 0Ницца
07.11.2021 Франция - Лига 1 13-й тур Ницца0 : 1Монпелье
25.04.2021 Франция - Лига 1 34-й тур Ницца3 : 1Монпелье
12.09.2020 Франция - Лига 1 3-й тур Монпелье3 : 1Ницца
14.09.2019 Франция - Лига 1 5-й тур Монпелье2 : 1Ницца
07.04.2019 Франция - Лига 1 31-й тур Ницца1 : 0Монпелье
22.09.2018 Франция - Лига 1 6-й тур Монпелье1 : 0Ницца
22.04.2018 Франция - Лига 1 34-й тур Ницца1 : 0Монпелье
15.10.2017 Франция - Лига 1 9-й тур Монпелье2 : 0Ницца
20.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 0 : 3Монпелье
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Монпелье1 : 1
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 5 : 4Монпелье
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 0 : 4Монпелье
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Монпелье1 : 0
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Ницца0 : 0
13.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 2 : 0Ницца
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Ницца2 : 1
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 0 : 1Ницца
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Ницца1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ36 27 3 6 86-36 84 77.8
2
Лига чемпионов
Ланс36 23 9 4 62-28 78 72.2
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель36 22 7 7 66-37 73 67.6
4
Лига Европы
Монако36 19 8 9 69-54 65 60.2
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль36 18 9 9 62-42 63 58.3
6 Ренн36 19 5 12 65-38 62 57.4
7 Лион36 17 8 11 61-44 59 54.6
8 Клермон36 15 8 13 40-47 53 49.1
9 Ницца36 13 13 10 42-34 52 48.1
10 Лорьян36 14 10 12 50-50 52 48.1
11 Реймс36 12 15 9 44-39 51 47.2
12 Монпелье36 14 5 17 60-58 47 43.5
13 Тулуза36 12 8 16 48-55 44 40.7
14 Брест36 10 11 15 41-51 41 38.0
15 Страсбург36 9 12 15 49-56 39 36.1
16 Осер36 8 10 18 33-59 34 31.5
17
Зона вылета
Нант36 6 15 15 35-53 33 30.6
18
Зона вылета
Труа36 4 11 21 43-78 23 21.3
19
Зона вылета
Аяччо36 6 5 25 22-71 23 21.3
20
Зона вылета
Анже36 3 6 27 31-79 15 13.9

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