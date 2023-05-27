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Тулуза - Осер 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
27 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 37-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Тулуза
Осер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Осер, которое состоится 27 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Осер
Осер
30ФранцияврМаксим Дюпе
3ДаниязщМиккель Деслер
14Кабо-ВердезщЛоган Кошта
2ДаниязщРасмус Николайсен
15ЧилизщГабриэль Суасо
17НидерландыпзСтейн Спирингс
13ШвейцарияпзВенсан Сьерро
5АвстралияпзДенис Генро
21БразилиянпРафаэл Ратан
28ФранциянпФарес Шаиби
27НидерландынпТейс Даллинга
1РумынияврЙонуц Раду
13АлжирзщАким Зедадка
4Бразилиязщ Жубал
95ФранциязщСулейман Туре
14ГаназщГидеон Менса
6Коморские островапзЮссуф М'Чангама
12МалипзБирама Туре
80ФранцияпзХан-Ноа Массенго
97МадагаскарпзРайан Равелсон
7ФранциянпГотье Эн
9Кабо-ВерденпЖоя Да Кошта
Главные тренеры
ФранцияФилипп Монтанье
ФранцияКристоф Пеллиссье
История личных встреч
11.01.2023 Франция - Лига 1 18-й тур Осер0 : 5Тулуза
19.03.2022 Франция - Лига 2 Лига 2. 30-й тур Осер1 : 2Тулуза
16.10.2021 Франция - Лига 2 Лига 2. 12-й тур Тулуза6 : 0Осер
02.02.2021 Франция - Лига 2 Лига 2. 23-й тур Осер3 : 1Тулуза
26.09.2020 Франция - Лига 2 Лига 2. 5-й тур Тулуза3 : 1Осер
26.10.2016 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Тулуза1 : 0Осер
28.10.2015 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Тулуза3 : 3 ДВОсер
25.03.2012 Франция - Лига 1 29-й тур Тулуза1 : 0Осер
06.11.2011 Франция - Лига 1 13-й тур Осер2 : 0Тулуза
16.04.2011 Франция - Лига 1 31-й тур Тулуза0 : 1Осер
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 0 : 0Тулуза
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Тулуза0 : 0
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 0 : 0Тулуза
02.05.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Тулуза0 : 1
29.04.2023 Кубок Франции Финал 1 : 5Тулуза
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Осер1 : 2
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 1 : 0Осер
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Осер1 : 1
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 2 : 1Осер
22.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Осер1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ36 27 3 6 86-36 84 77.8
2
Лига чемпионов
Ланс36 23 9 4 62-28 78 72.2
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель36 22 7 7 66-37 73 67.6
4
Лига Европы
Монако36 19 8 9 69-54 65 60.2
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль36 18 9 9 62-42 63 58.3
6 Ренн36 19 5 12 65-38 62 57.4
7 Лион36 17 8 11 61-44 59 54.6
8 Клермон36 15 8 13 40-47 53 49.1
9 Ницца36 13 13 10 42-34 52 48.1
10 Лорьян36 14 10 12 50-50 52 48.1
11 Реймс36 12 15 9 44-39 51 47.2
12 Монпелье36 14 5 17 60-58 47 43.5
13 Тулуза36 12 8 16 48-55 44 40.7
14 Брест36 10 11 15 41-51 41 38.0
15 Страсбург36 9 12 15 49-56 39 36.1
16 Осер36 8 10 18 33-59 34 31.5
17
Зона вылета
Нант36 6 15 15 35-53 33 30.6
18
Зона вылета
Труа36 4 11 21 43-78 23 21.3
19
Зона вылета
Аяччо36 6 5 25 22-71 23 21.3
20
Зона вылета
Анже36 3 6 27 31-79 15 13.9

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