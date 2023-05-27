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Лион - Реймс 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
27 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 37-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Лион
Реймс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Реймс, которое состоится 27 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Реймс
Реймс
1ПортугалияврАнтони Лопеш
27ФранциязщМало Гюсто
2Кот-д'ИвуарзщСинали Дьоманде
4ФранциязщКастелло Люкеба
3АргентиназщНиколас Тальяфико
23БразилияпзТьяго Мендес
88ФранцияпзКорентин Толиссо
6ФранцияпзМаксанс Какере
18ФранциянпРайан Шерки
26ФранциянпБрэдли Баркола
10ФранциянпАлександр Ляказетт
94ФранцияврЙеванн Диуф
32БельгиязщТомас Фоке
4БельгиязщМаксим Бузи
45ФранциязщТеренс Куду
24Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
15ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
70ФранцияпзАлексис Флипс
8ШвецияпзЙенс Каюсте
17СенегалпзДион Лопи
39ЯпониянпДзюня Ито
29АнглиянпФоларин Балогун
Главные тренеры
ФранцияЛоран Блан
БельгияУильям Стилл (и.о.)
История личных встреч
28.08.2022 Франция - Лига 1 4-й тур Реймс1 : 1Лион
20.03.2022 Франция - Лига 1 29-й тур Реймс0 : 0Лион
01.12.2021 Франция - Лига 1 16-й тур Лион1 : 2Реймс
12.03.2021 Франция - Лига 1 29-й тур Реймс1 : 1Лион
29.11.2020 Франция - Лига 1 12-й тур Лион3 : 0Реймс
21.12.2019 Франция - Лига 1 19-й тур Реймс1 : 1Лион
11.01.2019 Франция - Лига 1 20-й тур Лион1 : 1Реймс
17.08.2018 Франция - Лига 1 2-й тур Реймс1 : 0Лион
14.05.2016 Франция - Лига 1 38-й тур Реймс4 : 1Лион
03.10.2015 Франция - Лига 1 9-й тур Лион1 : 0Реймс
19.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Лион3 : 1
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 2 : 1Лион
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Лион5 : 4
28.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 1 : 2Лион
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Лион1 : 2
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Реймс2 : 2
12.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 2 : 1Реймс
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Реймс1 : 0
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 1 : 0Реймс
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Реймс0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ36 27 3 6 86-36 84 77.8
2
Лига чемпионов
Ланс36 23 9 4 62-28 78 72.2
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель36 22 7 7 66-37 73 67.6
4
Лига Европы
Монако36 19 8 9 69-54 65 60.2
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль36 18 9 9 62-42 63 58.3
6 Ренн36 19 5 12 65-38 62 57.4
7 Лион36 17 8 11 61-44 59 54.6
8 Клермон36 15 8 13 40-47 53 49.1
9 Ницца36 13 13 10 42-34 52 48.1
10 Лорьян36 14 10 12 50-50 52 48.1
11 Реймс36 12 15 9 44-39 51 47.2
12 Монпелье36 14 5 17 60-58 47 43.5
13 Тулуза36 12 8 16 48-55 44 40.7
14 Брест36 10 11 15 41-51 41 38.0
15 Страсбург36 9 12 15 49-56 39 36.1
16 Осер36 8 10 18 33-59 34 31.5
17
Зона вылета
Нант36 6 15 15 35-53 33 30.6
18
Зона вылета
Труа36 4 11 21 43-78 23 21.3
19
Зона вылета
Аяччо36 6 5 25 22-71 23 21.3
20
Зона вылета
Анже36 3 6 27 31-79 15 13.9

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