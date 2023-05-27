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Ланс - Аяччо 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
27 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 37-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Ланс
Аяччо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Аяччо, которое состоится 27 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Аяччо
Аяччо
30ФранцияврБрис Самба
24ФранциязщЖонатан Гради
14АргентиназщФакундо Медина
25ФранциязщЖюльен Ле Кардинал
3КолумбиязщДейвер Мачадо
6КамерунпзЖан Онана
26ГанапзСалис Самед
8Кот-д'ИвуарпзСеко Фофана
28ФранцияпзАдриен Томассон
7ФранциянпФлорьян Сотока
11БельгиянпЛуа Опенда
1ФранцияврБенжамен Леруа
21ГваделупазщСедрик Авинель
15ФранциязщКлеман Видаль
31ФранциязщТони Страта
6ФранцияпзМатьё Кутадёр
4ФранцияпзМикаэль Баррето
20Коморские островапзМохамед Юссуф
27ШвейцарияпзКевин Шпадануда
14Буркина-ФасонпСирий Байала
7ФранциянпМунем Эль-Идрисси
34ФранциянпМусса Сумано
Главные тренеры
ФранцияФранк Эз
ФранцияОливье Панталони
История личных встреч
14.08.2022 Франция - Лига 1 2-й тур Аяччо0 : 0Ланс
14.12.2019 Франция - Лига 2 18-й тур Аяччо1 : 2Ланс
10.05.2019 Франция - Лига 2 37-й тур Аяччо0 : 2Ланс
22.12.2018 Франция - Лига 2 19-й тур Ланс1 : 2Аяччо
23.04.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 35-й тур Аяччо2 : 0Ланс
28.11.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. 17-й тур Ланс2 : 0Аяччо
08.08.2017 Франция - Кубок лиги 1-й раунд Ланс2 : 1Аяччо
10.04.2017 Франция - Лига 2 32-й тур Аяччо3 : 6Ланс
07.11.2016 Франция - Лига 2 14-й тур Ланс1 : 1Аяччо
09.08.2016 Франция - Кубок лиги 1-й раунд Ланс3 : 0Аяччо
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 1 : 3Ланс
12.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Ланс2 : 1
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Ланс2 : 1
02.05.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 0 : 1Ланс
22.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Ланс3 : 0
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Аяччо0 : 5
13.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 5 : 0Аяччо
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Аяччо0 : 0
29.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 3 : 0Аяччо
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Аяччо0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ36 27 3 6 86-36 84 77.8
2
Лига чемпионов
Ланс36 23 9 4 62-28 78 72.2
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель36 22 7 7 66-37 73 67.6
4
Лига Европы
Монако36 19 8 9 69-54 65 60.2
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль36 18 9 9 62-42 63 58.3
6 Ренн36 19 5 12 65-38 62 57.4
7 Лион36 17 8 11 61-44 59 54.6
8 Клермон36 15 8 13 40-47 53 49.1
9 Ницца36 13 13 10 42-34 52 48.1
10 Лорьян36 14 10 12 50-50 52 48.1
11 Реймс36 12 15 9 44-39 51 47.2
12 Монпелье36 14 5 17 60-58 47 43.5
13 Тулуза36 12 8 16 48-55 44 40.7
14 Брест36 10 11 15 41-51 41 38.0
15 Страсбург36 9 12 15 49-56 39 36.1
16 Осер36 8 10 18 33-59 34 31.5
17
Зона вылета
Нант36 6 15 15 35-53 33 30.6
18
Зона вылета
Труа36 4 11 21 43-78 23 21.3
19
Зона вылета
Аяччо36 6 5 25 22-71 23 21.3
20
Зона вылета
Анже36 3 6 27 31-79 15 13.9

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