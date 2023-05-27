Ланс - Аяччо 27 Мая прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
27 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 37-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Аяччо, которое состоится 27 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Аяччо
Аяччо
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|14
|зщ
|Факундо Медина
|25
|зщ
|Жюльен Ле Кардинал
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|6
|пз
|Жан Онана
|26
|пз
|Салис Самед
|8
|пз
|Секо Фофана
|28
|пз
|Адриен Томассон
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|11
|нп
|Луа Опенда
|1
|вр
|Бенжамен Леруа
|21
|зщ
|Седрик Авинель
|15
|зщ
|Клеман Видаль
|31
|зщ
|Тони Страта
|6
|пз
|Матьё Кутадёр
|4
|пз
|Микаэль Баррето
|20
|пз
|Мохамед Юссуф
|27
|пз
|Кевин Шпадануда
|14
|нп
|Сирий Байала
|7
|нп
|Мунем Эль-Идрисси
|34
|нп
|Мусса Сумано
Главные тренеры
|Франк Эз
|Оливье Панталони
История личных встреч
|14.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|0 : 0
|14.12.2019
|Франция - Лига 2
|18-й тур
|1 : 2
|10.05.2019
|Франция - Лига 2
|37-й тур
|0 : 2
|22.12.2018
|Франция - Лига 2
|19-й тур
|1 : 2
|23.04.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 35-й тур
|2 : 0
|28.11.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 17-й тур
|2 : 0
|08.08.2017
|Франция - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 1
|10.04.2017
|Франция - Лига 2
|32-й тур
|3 : 6
|07.11.2016
|Франция - Лига 2
|14-й тур
|1 : 1
|09.08.2016
|Франция - Кубок лиги
|1-й раунд
|3 : 0
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 3
|12.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|02.05.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 1
|22.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 0
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 5
|13.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|5 : 0
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 0
|29.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|3 : 0
|23.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|36
|27
|3
|6
|86-36
|84
|77.8
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|36
|23
|9
|4
|62-28
|78
|72.2
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|36
|22
|7
|7
|66-37
|73
|67.6
| 4
Лига Европы
|Монако
|36
|19
|8
|9
|69-54
|65
|60.2
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|36
|18
|9
|9
|62-42
|63
|58.3
|6
|Ренн
|36
|19
|5
|12
|65-38
|62
|57.4
|7
|Лион
|36
|17
|8
|11
|61-44
|59
|54.6
|8
|Клермон
|36
|15
|8
|13
|40-47
|53
|49.1
|9
|Ницца
|36
|13
|13
|10
|42-34
|52
|48.1
|10
|Лорьян
|36
|14
|10
|12
|50-50
|52
|48.1
|11
|Реймс
|36
|12
|15
|9
|44-39
|51
|47.2
|12
|Монпелье
|36
|14
|5
|17
|60-58
|47
|43.5
|13
|Тулуза
|36
|12
|8
|16
|48-55
|44
|40.7
|14
|Брест
|36
|10
|11
|15
|41-51
|41
|38.0
|15
|Страсбург
|36
|9
|12
|15
|49-56
|39
|36.1
|16
|Осер
|36
|8
|10
|18
|33-59
|34
|31.5
| 17
Зона вылета
|Нант
|36
|6
|15
|15
|35-53
|33
|30.6
| 18
Зона вылета
|Труа
|36
|4
|11
|21
|43-78
|23
|21.3
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|36
|6
|5
|25
|22-71
|23
|21.3
| 20
Зона вылета
|Анже
|36
|3
|6
|27
|31-79
|15
|13.9