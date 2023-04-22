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Салернитана - Удинезе 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
27 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Салернитана
Удинезе

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Удинезе, которое состоится 27 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Салернитана
Салерно
Удинезе
Удине
13МексикаврГильермо Очоа
2ТунисзщДилан Бронн
66ИталиязщМаттео Ловато
15НигериязщВиллиам Трост-Эконг
30ИталиязщПаскуале Маццокки
3ХорватиязщДомагой Брадарич
18МалипзЛассана Кулибали
8НорвегияпзЭмиль Бохинен
87ИталияпзАнтонио Кандрева
20КипрпзГригорис Кастанос
99ПольшанпКшиштоф Пёнтек
1ИталияврМарко Сильвестри
3МароккозщАдам Масина
50БразилиязщРодриго Бекао
29СловениязщЯка Бийол
2ИрландиязщФести Эбоселе
8НидерландызщМарвин Зегелар
37АргентинапзРоберто Перейра
11Бразилияпз Уолас
4СловенияпзСанди Ловрич
24СербияпзЛазар Самарджич
9Гвинея-Бисаунп Бету
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Соуза
ИталияАндреа Соттиль
История личных встреч
20.08.2022 Италия - Серия А 2-й тур Удинезе0 : 0Салернитана
22.05.2022 Италия - Серия А 38-й тур Салернитана0 : 4Удинезе
20.04.2022 Италия - Серия А 19-й тур Удинезе0 : 1Салернитана
22.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур 2 : 2Салернитана
13.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Салернитана1 : 0
08.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 2 : 1Салернитана
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Салернитана3 : 3
30.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур 1 : 1Салернитана
21.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур Удинезе0 : 1
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 2 : 0Удинезе
08.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Удинезе2 : 0
04.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Удинезе1 : 1
28.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур 1 : 0Удинезе
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи36 27 5 4 73-26 86 79.6
2
Лига чемпионов
Лацио36 20 8 8 55-28 68 63.0
3
Лига чемпионов
Интер М36 21 3 12 67-40 66 61.1
4
Лига чемпионов
Милан36 18 10 8 60-42 64 59.3
5
Лига Европы
Аталанта36 18 7 11 59-43 61 56.5
6
Лига Европы
Рома36 17 9 10 47-35 60 55.6
7
Квалификация Лиги конференций
Ювентус36 21 6 9 55-32 59 -10 54.6
8 Монца36 14 10 12 46-46 52 48.1
9 Фиорентина36 13 11 12 48-41 50 46.3
10 Болонья36 13 11 12 48-45 50 46.3
11 Торино36 13 11 12 38-40 50 46.3
12 Удинезе36 11 13 12 45-44 46 42.6
13 Сассуоло36 12 8 16 44-56 44 40.7
14 Эмполи36 10 12 14 36-46 42 38.9
15 Салернитана36 8 15 13 45-58 39 36.1
16 Лечче36 7 12 17 30-43 33 30.6
17 Специя36 6 13 17 30-56 31 28.7
18
Зона вылета
Верона36 7 9 20 29-55 30 27.8
19
Зона вылета
Кремонезе36 4 12 20 32-66 24 22.2
20
Зона вылета
Сампдория36 3 9 24 22-67 18 16.7

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