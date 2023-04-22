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Фиорентина - Рома 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
27 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Фиорентина
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Рома, которое состоится 27 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Рома
Рим
1ИталияврПьетро Терраччано
2Бразилиязщ Додо
4СербиязщНикола Миленкович
16ИталиязщЛука Раньери
15СербиязщАлекса Терзич
32ГанапзЖозеф Альфред Дункан
38ИталияпзРоландо Мандрагора
72ЧехияпзАнтонин Барак
77ХорватияпзЙосип Брекало
99Кот-д'ИвуарнпКристиан Куаме
7СербиянпЛука Йович
99СербияврМиле Свилар
14ИспаниязщДиего Льоренте
6АнглиязщКрис Смоллинг
3БразилиязщРожер Ибаньес
58ИталиязщФилиппо Миссори
52ИталияпзЭдоардо Бове
20ГвинеяпзМохамед Камара
59ПольшанпНикола Залевский
18НорвегиянпОла Сольбаккен
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
11ИталиянпАндреа Белотти
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
15.01.2023 Италия - Серия А 18-й тур Рома2 : 0Фиорентина
09.05.2022 Италия - Серия А 36-й тур Фиорентина2 : 0Рома
22.08.2021 Италия - Серия А 1-й тур Рома3 : 1Фиорентина
03.03.2021 Италия - Серия А 25-й тур Фиорентина1 : 2Рома
01.11.2020 Италия - Серия А 6-й тур Рома2 : 0Фиорентина
26.07.2020 Италия - Серия А 36-й тур Рома2 : 1Фиорентина
20.12.2019 Италия - Серия А 17-й тур Фиорентина1 : 4Рома
03.04.2019 Италия - Серия А 30-й тур Рома2 : 2Фиорентина
30.01.2019 Кубок Италии 1/4 финала Фиорентина7 : 1Рома
03.11.2018 Италия - Серия А 11-й тур Фиорентина1 : 1Рома
24.05.2023 Кубок Италии Финал Фиорентина1 : 2
21.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур 1 : 1Фиорентина
18.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 2-й матч 1 : 3 ДВФиорентина
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Фиорентина2 : 0
11.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 1-й матч Фиорентина1 : 2
22.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур Рома2 : 2
18.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч 0 : 0Рома
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 0 : 0Рома
11.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч Рома1 : 0
06.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Рома0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи36 27 5 4 73-26 86 79.6
2
Лига чемпионов
Лацио36 20 8 8 55-28 68 63.0
3
Лига чемпионов
Интер М36 21 3 12 67-40 66 61.1
4
Лига чемпионов
Милан36 18 10 8 60-42 64 59.3
5
Лига Европы
Аталанта36 18 7 11 59-43 61 56.5
6
Лига Европы
Рома36 17 9 10 47-35 60 55.6
7
Квалификация Лиги конференций
Ювентус36 21 6 9 55-32 59 -10 54.6
8 Монца36 14 10 12 46-46 52 48.1
9 Фиорентина36 13 11 12 48-41 50 46.3
10 Болонья36 13 11 12 48-45 50 46.3
11 Торино36 13 11 12 38-40 50 46.3
12 Удинезе36 11 13 12 45-44 46 42.6
13 Сассуоло36 12 8 16 44-56 44 40.7
14 Эмполи36 10 12 14 36-46 42 38.9
15 Салернитана36 8 15 13 45-58 39 36.1
16 Лечче36 7 12 17 30-43 33 30.6
17 Специя36 6 13 17 30-56 31 28.7
18
Зона вылета
Верона36 7 9 20 29-55 30 27.8
19
Зона вылета
Кремонезе36 4 12 20 32-66 24 22.2
20
Зона вылета
Сампдория36 3 9 24 22-67 18 16.7

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