Фиорентина - Рома 27 Мая прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
27 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Рома, которое состоится 27 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Рома
Рим
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|2
|зщ
|Додо
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|16
|зщ
|Лука Раньери
|15
|зщ
|Алекса Терзич
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|38
|пз
|Роландо Мандрагора
|72
|пз
|Антонин Барак
|77
|пз
|Йосип Брекало
|99
|нп
|Кристиан Куаме
|7
|нп
|Лука Йович
|99
|вр
|Миле Свилар
|14
|зщ
|Диего Льоренте
|6
|зщ
|Крис Смоллинг
|3
|зщ
|Рожер Ибаньес
|58
|зщ
|Филиппо Миссори
|52
|пз
|Эдоардо Бове
|20
|пз
|Мохамед Камара
|59
|нп
|Никола Залевский
|18
|нп
|Ола Сольбаккен
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|11
|нп
|Андреа Белотти
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|15.01.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|2 : 0
|09.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 0
|22.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|3 : 1
|03.03.2021
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|01.11.2020
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|20.12.2019
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 4
|03.04.2019
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 2
|30.01.2019
|Кубок Италии
|1/4 финала
|7 : 1
|03.11.2018
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 1
|24.05.2023
|Кубок Италии
|Финал
|1 : 2
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|18.05.2023
|Лига конференций
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 3 ДВ
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 0
|11.05.2023
|Лига конференций
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|22.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 2
|18.05.2023
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|11.05.2023
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|06.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|36
|27
|5
|4
|73-26
|86
|79.6
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|36
|20
|8
|8
|55-28
|68
|63.0
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|36
|21
|3
|12
|67-40
|66
|61.1
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|36
|18
|10
|8
|60-42
|64
|59.3
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|36
|18
|7
|11
|59-43
|61
|56.5
| 6
Лига Европы
|Рома
|36
|17
|9
|10
|47-35
|60
|55.6
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|36
|21
|6
|9
|55-32
|59
|-10
|54.6
|8
|Монца
|36
|14
|10
|12
|46-46
|52
|48.1
|9
|Фиорентина
|36
|13
|11
|12
|48-41
|50
|46.3
|10
|Болонья
|36
|13
|11
|12
|48-45
|50
|46.3
|11
|Торино
|36
|13
|11
|12
|38-40
|50
|46.3
|12
|Удинезе
|36
|11
|13
|12
|45-44
|46
|42.6
|13
|Сассуоло
|36
|12
|8
|16
|44-56
|44
|40.7
|14
|Эмполи
|36
|10
|12
|14
|36-46
|42
|38.9
|15
|Салернитана
|36
|8
|15
|13
|45-58
|39
|36.1
|16
|Лечче
|36
|7
|12
|17
|30-43
|33
|30.6
|17
|Специя
|36
|6
|13
|17
|30-56
|31
|28.7
| 18
Зона вылета
|Верона
|36
|7
|9
|20
|29-55
|30
|27.8
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|36
|4
|12
|20
|32-66
|24
|22.2
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|36
|3
|9
|24
|22-67
|18
|16.7