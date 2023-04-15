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Боруссия Д - Майнц 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
27 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
Боруссия Д
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Майнц, которое состоится 27 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Майнц
Майнц
1ШвейцарияврГрегор Кобель
25ГерманиязщНиклас Зюле
15ГерманиязщМатс Хуммельс
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
19ГерманияпзЮлиан Брандт
23ГерманияпзЭмре Джан
22АнглияпзДжуд Беллингем
17ГерманияпзМариус Вольф
21НидерландынпДониэлл Мален
9Кот-д'ИвуарнпСебастьен Аллер
27ГерманиянпКарим Адейеми
27ГерманияврРобин Центнер
25НорвегиязщАндреас Ханче-Ольсен
16ГерманиязщШтефан Белл
21ГерманиязщДанни да Коста
19ФранциязщАнтони Каси
8ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
31ГерманияпзДоминик Кор
20ШвейцарияпзЭдимилсон Фернандеш
6ГерманияпзАнтон Стах
11ДаниянпМаркус Ингвартсен
9АвстриянпКарим Онисиво
Главные тренеры
ГерманияЭдин Терзич
ДанияБо Свенссон
История личных встреч
25.01.2023 Германия - Бундеслига 17-й тур Майнц1 : 2Боруссия Д
16.03.2022 Германия - Бундеслига 25-й тур Майнц0 : 1Боруссия Д
16.10.2021 Германия - Бундеслига 8-й тур Боруссия Д3 : 1Майнц
16.05.2021 Германия - Бундеслига 33-й тур Майнц1 : 3Боруссия Д
16.01.2021 Германия - Бундеслига 16-й тур Боруссия Д1 : 1Майнц
17.06.2020 Германия - Бундеслига 32-й тур Боруссия Д0 : 2Майнц
11.01.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Боруссия Д0 : 2Майнц
14.12.2019 Германия - Бундеслига 15-й тур Майнц0 : 4Боруссия Д
13.04.2019 Германия - Бундеслига 29-й тур Боруссия Д2 : 1Майнц
24.11.2018 Германия - Бундеслига 12-й тур Майнц1 : 2Боруссия Д
21.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 0 : 3Боруссия Д
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Боруссия Д5 : 2
07.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Боруссия Д6 : 0
28.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур 1 : 1Боруссия Д
22.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур Боруссия Д4 : 0
21.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Майнц1 : 4
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 3 : 0Майнц
05.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Майнц2 : 3
30.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур 3 : 0Майнц
22.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур Майнц3 : 1
Текстовая трансляция
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В трёх странах уже определены чемпионы, но интересных вещей предостаточно.В ближайшие выходные завершится сезон в АПЛ и Бундеслиге: Кто станет чемпионом Германии и в каком еврокубке сыграет Головин? Интриги в топ-5 лигах 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Бундеслиги: «Боруссия» (Дортмунд) — «Майнц». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Боруссия Д33 22 4 7 81-42 70 70.7
2
Лига чемпионов
Бавария33 20 8 5 90-37 68 68.7
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг33 19 6 8 60-39 63 63.6
4
Лига чемпионов
Унион33 17 8 8 50-38 59 59.6
5
Лига Европы
Фрайбург33 17 8 8 50-42 59 59.6
6
Квалификация Лиги конференций
Байер33 14 8 11 57-46 50 50.5
7 Вольфсбург33 13 10 10 56-46 49 49.5
8 Айнтрахт Ф33 12 11 10 56-51 47 47.5
9 Майнц33 12 9 12 52-53 45 45.5
10 Кёльн33 10 12 11 48-52 42 42.4
11 Боруссия М33 10 10 13 50-55 40 40.4
12 Вердер33 10 6 17 51-63 36 36.4
13 Хоффенхайм33 10 5 18 47-56 35 35.4
14 Аугсбург33 9 7 17 42-61 34 34.3
15 Штутгарт33 7 11 15 44-56 32 32.3
16 Бохум33 9 5 19 37-72 32 32.3
17
Зона вылета
Шальке-0433 7 10 16 33-67 31 31.3
18
Зона вылета
Герта33 6 8 19 40-68 26 26.3

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