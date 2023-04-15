Боруссия Д - Майнц 27 Мая прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
27 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Майнц, которое состоится 27 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Грегор Кобель
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|23
|пз
|Эмре Джан
|22
|пз
|Джуд Беллингем
|17
|пз
|Мариус Вольф
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|9
|нп
|Себастьен Аллер
|27
|нп
|Карим Адейеми
|27
|вр
|Робин Центнер
|25
|зщ
|Андреас Ханче-Ольсен
|16
|зщ
|Штефан Белл
|21
|зщ
|Данни да Коста
|19
|зщ
|Антони Каси
|8
|пз
|Леандро Баррейро
|31
|пз
|Доминик Кор
|20
|пз
|Эдимилсон Фернандеш
|6
|пз
|Антон Стах
|11
|нп
|Маркус Ингвартсен
|9
|нп
|Карим Онисиво
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Бо Свенссон
История личных встреч
|25.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 2
|16.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|16.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|16.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 3
|16.01.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|17.06.2020
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 2
|11.01.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|14.12.2019
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 4
|13.04.2019
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 1
|24.11.2018
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 3
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 2
|07.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|6 : 0
|28.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|22.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 0
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 4
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 0
|05.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 3
|30.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0
|22.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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В трёх странах уже определены чемпионы, но интересных вещей предостаточно.В ближайшие выходные завершится сезон в АПЛ и Бундеслиге: Кто станет чемпионом Германии и в каком еврокубке сыграет Головин? Интриги в топ-5 лигах 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Бундеслиги: «Боруссия» (Дортмунд) — «Майнц». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|33
|22
|4
|7
|81-42
|70
|70.7
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|33
|20
|8
|5
|90-37
|68
|68.7
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|33
|19
|6
|8
|60-39
|63
|63.6
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|33
|17
|8
|8
|50-38
|59
|59.6
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|33
|17
|8
|8
|50-42
|59
|59.6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Байер
|33
|14
|8
|11
|57-46
|50
|50.5
|7
|Вольфсбург
|33
|13
|10
|10
|56-46
|49
|49.5
|8
|Айнтрахт Ф
|33
|12
|11
|10
|56-51
|47
|47.5
|9
|Майнц
|33
|12
|9
|12
|52-53
|45
|45.5
|10
|Кёльн
|33
|10
|12
|11
|48-52
|42
|42.4
|11
|Боруссия М
|33
|10
|10
|13
|50-55
|40
|40.4
|12
|Вердер
|33
|10
|6
|17
|51-63
|36
|36.4
|13
|Хоффенхайм
|33
|10
|5
|18
|47-56
|35
|35.4
|14
|Аугсбург
|33
|9
|7
|17
|42-61
|34
|34.3
|15
|Штутгарт
|33
|7
|11
|15
|44-56
|32
|32.3
|16
|Бохум
|33
|9
|5
|19
|37-72
|32
|32.3
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|33
|7
|10
|16
|33-67
|31
|31.3
| 18
Зона вылета
|Герта
|33
|6
|8
|19
|40-68
|26
|26.3