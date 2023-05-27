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Унион - Вердер 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
27 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
Унион
Вердер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Вердер, которое состоится 27 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Вердер
Бремен
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
31ГерманиязщРобин Кнохе
4ПортугалиязщДиогу Лейте
26ФранциязщЖером Руссийон
28АвстрияпзКристофер Триммель
20ТуниспзАисса Лайдуни
8ГерманияпзРани Хедира
19ГерманияпзЯник Хаберер
27НидерландынпШеральдо Бекер
17ГерманиянпКевин Бехренс
1ЧехияврИржи Павленка
13СербиязщМилош Велькович
4ГерманиязщНиклас Штарк
3ГерманиязщАнтони Юнг
22ГерманияпзНиклас Шмидт
32АвстрияпзМарко Фридль
20АвстрияпзРомано Шмид
28БолгарияпзИлия Груев
10ГерманиянпЛеонардо Биттенкорт
11ГерманиянпНиклас Фюллькруг
7ГерманиянпМарвин Дукш
Главные тренеры
ШвейцарияУрс Фишер
ГерманияОле Вернер
История личных встреч
25.01.2023 Германия - Бундеслига 17-й тур Вердер1 : 2Унион
24.04.2021 Германия - Бундеслига 31-й тур Унион3 : 1Вердер
02.01.2021 Германия - Бундеслига 14-й тур Вердер0 : 2Унион
08.02.2020 Германия - Бундеслига 21-й тур Вердер0 : 2Унион
14.09.2019 Германия - Бундеслига 4-й тур Унион1 : 2Вердер
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 4 : 2Унион
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Унион4 : 2
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 1 : 0Унион
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Унион0 : 0
23.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур 0 : 1Унион
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Вердер1 : 1
14.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 2 : 1Вердер
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Вердер1 : 2
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур 2 : 1Вердер
22.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур 2 : 4Вердер
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Боруссия Д33 22 4 7 81-42 70 70.7
2
Лига чемпионов
Бавария33 20 8 5 90-37 68 68.7
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг33 19 6 8 60-39 63 63.6
4
Лига чемпионов
Унион33 17 8 8 50-38 59 59.6
5
Лига Европы
Фрайбург33 17 8 8 50-42 59 59.6
6
Квалификация Лиги конференций
Байер33 14 8 11 57-46 50 50.5
7 Вольфсбург33 13 10 10 56-46 49 49.5
8 Айнтрахт Ф33 12 11 10 56-51 47 47.5
9 Майнц33 12 9 12 52-53 45 45.5
10 Кёльн33 10 12 11 48-52 42 42.4
11 Боруссия М33 10 10 13 50-55 40 40.4
12 Вердер33 10 6 17 51-63 36 36.4
13 Хоффенхайм33 10 5 18 47-56 35 35.4
14 Аугсбург33 9 7 17 42-61 34 34.3
15 Штутгарт33 7 11 15 44-56 32 32.3
16 Бохум33 9 5 19 37-72 32 32.3
17
Зона вылета
Шальке-0433 7 10 16 33-67 31 31.3
18
Зона вылета
Герта33 6 8 19 40-68 26 26.3

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