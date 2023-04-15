21:48 ()
Онлайн трансляции
Пятница 26 мая
Суббота 27 мая
Свернуть список

РБ Лейпциг - Шальке-04 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
27 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
РБ Лейпциг
Шальке-04

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Шальке-04, которое состоится 27 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Шальке-04
Гельзенкирхен
21ГерманияврЯнис Бласвих
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
4ВенгриязщВилли Орбан
32ХорватиязщЙошко Гвардиол
23ГерманиязщМарцель Хальстенберг
18ФранцияпзКристофер Нкунку
17ВенгрияпзДоминик Собослаи
27АвстрияпзКонрад Лаймер
8МалипзАмаду Айдара
7ИспанияпзДани Ольмо
11ГерманиянпТимо Вернер
1ГерманияврРальф Ферман
27ШвейцариязщСедрик Бруннер
5НидерландызщСепп ван ден Берг
35ПольшазщМарчин Каминьски
41ГерманиязщХеннинг Матрициани
30ЧехияпзАлекс Крал
6ГерманияпзТом Краус
10УругвайпзРодриго Саласар
19ТурциянпКенан Караман
11ГерманиянпМариус Бюльтер
40ГерманиянпСебастьян Полтер
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ГерманияТомас Райс
История личных встреч
24.01.2023 Германия - Бундеслига 17-й тур Шальке-041 : 6РБ Лейпциг
06.02.2021 Германия - Бундеслига 20-й тур Шальке-040 : 3РБ Лейпциг
03.10.2020 Германия - Бундеслига 3-й тур РБ Лейпциг4 : 0Шальке-04
22.02.2020 Германия - Бундеслига 23-й тур Шальке-040 : 5РБ Лейпциг
28.09.2019 Германия - Бундеслига 6-й тур РБ Лейпциг1 : 3Шальке-04
16.03.2019 Германия - Бундеслига 26-й тур Шальке-040 : 1РБ Лейпциг
28.10.2018 Германия - Бундеслига 9-й тур РБ Лейпциг0 : 0Шальке-04
13.01.2018 Германия - Бундеслига 18-й тур РБ Лейпциг3 : 1Шальке-04
19.08.2017 Германия - Бундеслига 1-й тур Шальке-042 : 0РБ Лейпциг
23.04.2017 Германия - Бундеслига 30-й тур Шальке-041 : 1РБ Лейпциг
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 1 : 3РБ Лейпциг
14.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур РБ Лейпциг2 : 1
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 0 : 1РБ Лейпциг
02.05.2023 Кубок Германии 1/2 финала 1 : 5РБ Лейпциг
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур РБ Лейпциг1 : 0
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Шальке-042 : 2
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 6 : 0Шальке-04
05.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 2 : 3Шальке-04
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Шальке-042 : 1
23.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур 4 : 0Шальке-04
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Боруссия Д33 22 4 7 81-42 70 70.7
2
Лига чемпионов
Бавария33 20 8 5 90-37 68 68.7
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг33 19 6 8 60-39 63 63.6
4
Лига чемпионов
Унион33 17 8 8 50-38 59 59.6
5
Лига Европы
Фрайбург33 17 8 8 50-42 59 59.6
6
Квалификация Лиги конференций
Байер33 14 8 11 57-46 50 50.5
7 Вольфсбург33 13 10 10 56-46 49 49.5
8 Айнтрахт Ф33 12 11 10 56-51 47 47.5
9 Майнц33 12 9 12 52-53 45 45.5
10 Кёльн33 10 12 11 48-52 42 42.4
11 Боруссия М33 10 10 13 50-55 40 40.4
12 Вердер33 10 6 17 51-63 36 36.4
13 Хоффенхайм33 10 5 18 47-56 35 35.4
14 Аугсбург33 9 7 17 42-61 34 34.3
15 Штутгарт33 7 11 15 44-56 32 32.3
16 Бохум33 9 5 19 37-72 32 32.3
17
Зона вылета
Шальке-0433 7 10 16 33-67 31 31.3
18
Зона вылета
Герта33 6 8 19 40-68 26 26.3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close