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Бохум - Байер 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
27 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Бохум
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Байер, которое состоится 27 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Байер
Леверкузен
1ГерманияврМануэль Риман
4СербиязщЭрхан Машович
23ГамбиязщСайди Джанко
20УкраиназщИван Ордец
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
30ГерманиязщДоминик Хайнц
7АвстрияпзКевин Штёгер
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
33ГерманиянпФилипп Хофман
22ГананпКристофер Антви-Адджей
11ЯпониянпТакума Асано
1ФинляндияврЛукаш Градецки
24НидерландызщТимоти Фосу-Менса
4ГерманиязщЖонатан Та
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
30НидерландызщЖереми Фримпонг
5НидерландызщМитчел Баккер
19ФранцияпзМусса Диаби
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
11ГерманияпзНадим Амири
27ГерманияпзФлориан Вирц
21ФранциянпАмин Адли
Главные тренеры
ГерманияТомас Леч
ИспанияХаби Олано Алонсо
История личных встреч
25.01.2023 Германия - Бундеслига 17-й тур Байер2 : 0Бохум
10.04.2022 Германия - Бундеслига 29-й тур Бохум0 : 0Байер
20.11.2021 Германия - Бундеслига 12-й тур Байер1 : 0Бохум
06.02.2010 Германия - Бундеслига 21-й тур Бохум1 : 1Байер
29.08.2009 Германия - Бундеслига 4-й тур Байер2 : 1Бохум
08.03.2009 Германия - Бундеслига 23-й тур Байер1 : 1Бохум
27.09.2008 Германия - Бундеслига 6-й тур Бохум2 : 3Байер
02.03.2008 Германия - Бундеслига 22-й тур Бохум2 : 0Байер
15.09.2007 Германия - Бундеслига 5-й тур Байер2 : 0Бохум
08.04.2007 Германия - Бундеслига 28-й тур Байер1 : 4Бохум
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 1 : 1Бохум
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Бохум3 : 2
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 2 : 0Бохум
28.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Бохум1 : 1
22.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур Бохум1 : 5
21.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Байер2 : 2
18.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч Байер0 : 0
14.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 1 : 1Байер
11.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч 1 : 0Байер
05.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Байер1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Боруссия Д33 22 4 7 81-42 70 70.7
2
Лига чемпионов
Бавария33 20 8 5 90-37 68 68.7
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг33 19 6 8 60-39 63 63.6
4
Лига чемпионов
Унион33 17 8 8 50-38 59 59.6
5
Лига Европы
Фрайбург33 17 8 8 50-42 59 59.6
6
Квалификация Лиги конференций
Байер33 14 8 11 57-46 50 50.5
7 Вольфсбург33 13 10 10 56-46 49 49.5
8 Айнтрахт Ф33 12 11 10 56-51 47 47.5
9 Майнц33 12 9 12 52-53 45 45.5
10 Кёльн33 10 12 11 48-52 42 42.4
11 Боруссия М33 10 10 13 50-55 40 40.4
12 Вердер33 10 6 17 51-63 36 36.4
13 Хоффенхайм33 10 5 18 47-56 35 35.4
14 Аугсбург33 9 7 17 42-61 34 34.3
15 Штутгарт33 7 11 15 44-56 32 32.3
16 Бохум33 9 5 19 37-72 32 32.3
17
Зона вылета
Шальке-0433 7 10 16 33-67 31 31.3
18
Зона вылета
Герта33 6 8 19 40-68 26 26.3

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