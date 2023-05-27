Бохум - Байер 27 Мая прямая трансляция
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
27 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Байер, которое состоится 27 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Мануэль Риман
|4
|зщ
|Эрхан Машович
|23
|зщ
|Сайди Джанко
|20
|зщ
|Иван Ордец
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|30
|зщ
|Доминик Хайнц
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|33
|нп
|Филипп Хофман
|22
|нп
|Кристофер Антви-Адджей
|11
|нп
|Такума Асано
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|24
|зщ
|Тимоти Фосу-Менса
|4
|зщ
|Жонатан Та
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|5
|зщ
|Митчел Баккер
|19
|пз
|Мусса Диаби
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|11
|пз
|Надим Амири
|27
|пз
|Флориан Вирц
|21
|нп
|Амин Адли
Главные тренеры
|Томас Леч
|Хаби Олано Алонсо
История личных встреч
|25.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 0
|10.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 0
|20.11.2021
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|06.02.2010
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|29.08.2009
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|08.03.2009
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|27.09.2008
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 3
|02.03.2008
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|15.09.2007
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 0
|08.04.2007
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 2
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 0
|28.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|22.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 5
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|18.05.2023
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|14.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|11.05.2023
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|05.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|33
|22
|4
|7
|81-42
|70
|70.7
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|33
|20
|8
|5
|90-37
|68
|68.7
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|33
|19
|6
|8
|60-39
|63
|63.6
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|33
|17
|8
|8
|50-38
|59
|59.6
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|33
|17
|8
|8
|50-42
|59
|59.6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Байер
|33
|14
|8
|11
|57-46
|50
|50.5
|7
|Вольфсбург
|33
|13
|10
|10
|56-46
|49
|49.5
|8
|Айнтрахт Ф
|33
|12
|11
|10
|56-51
|47
|47.5
|9
|Майнц
|33
|12
|9
|12
|52-53
|45
|45.5
|10
|Кёльн
|33
|10
|12
|11
|48-52
|42
|42.4
|11
|Боруссия М
|33
|10
|10
|13
|50-55
|40
|40.4
|12
|Вердер
|33
|10
|6
|17
|51-63
|36
|36.4
|13
|Хоффенхайм
|33
|10
|5
|18
|47-56
|35
|35.4
|14
|Аугсбург
|33
|9
|7
|17
|42-61
|34
|34.3
|15
|Штутгарт
|33
|7
|11
|15
|44-56
|32
|32.3
|16
|Бохум
|33
|9
|5
|19
|37-72
|32
|32.3
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|33
|7
|10
|16
|33-67
|31
|31.3
| 18
Зона вылета
|Герта
|33
|6
|8
|19
|40-68
|26
|26.3