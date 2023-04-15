Айнтрахт - Фрайбург 27 Мая прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
27 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт - Фрайбург, которое состоится 27 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Фрайбург
Фрайбург
|1
|вр
|Кевин Трапп
|18
|зщ
|Алмами Туре
|35
|зщ
|Тута
|2
|зщ
|Эван Н'Дика
|24
|зщ
|Аурелио Бута
|25
|зщ
|Кристофер Ленц
|27
|пз
|Марио Гётце
|17
|пз
|Себастьян Роде
|8
|пз
|Джибриль Соу
|15
|нп
|Даити Камада
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
|26
|вр
|Марк Флеккен
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|22
|пз
|Роланд Шаллаи
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|14
|пз
|Янник Кайтель
|42
|пз
|Рицу Доан
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|9
|нп
|Лукас Хёлер
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|25.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|10.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|21.11.2021
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|3 : 1
|20.01.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 2
|26.05.2020
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 3
|10.11.2019
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|19.01.2019
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 1
|25.08.2018
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 2
|13.01.2018
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 0
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|03.05.2023
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 3
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|19.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|4 : 2
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|02.05.2023
|Кубок Германии
|1/2 финала
|1 : 5
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|33
|22
|4
|7
|81-42
|70
|70.7
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|33
|20
|8
|5
|90-37
|68
|68.7
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|33
|19
|6
|8
|60-39
|63
|63.6
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|33
|17
|8
|8
|50-38
|59
|59.6
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|33
|17
|8
|8
|50-42
|59
|59.6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Байер
|33
|14
|8
|11
|57-46
|50
|50.5
|7
|Вольфсбург
|33
|13
|10
|10
|56-46
|49
|49.5
|8
|Айнтрахт Ф
|33
|12
|11
|10
|56-51
|47
|47.5
|9
|Майнц
|33
|12
|9
|12
|52-53
|45
|45.5
|10
|Кёльн
|33
|10
|12
|11
|48-52
|42
|42.4
|11
|Боруссия М
|33
|10
|10
|13
|50-55
|40
|40.4
|12
|Вердер
|33
|10
|6
|17
|51-63
|36
|36.4
|13
|Хоффенхайм
|33
|10
|5
|18
|47-56
|35
|35.4
|14
|Аугсбург
|33
|9
|7
|17
|42-61
|34
|34.3
|15
|Штутгарт
|33
|7
|11
|15
|44-56
|32
|32.3
|16
|Бохум
|33
|9
|5
|19
|37-72
|32
|32.3
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|33
|7
|10
|16
|33-67
|31
|31.3
| 18
Зона вылета
|Герта
|33
|6
|8
|19
|40-68
|26
|26.3