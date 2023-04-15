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Айнтрахт - Фрайбург 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
27 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Айнтрахт Ф
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт - Фрайбург, которое состоится 27 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Фрайбург
Фрайбург
1ГерманияврКевин Трапп
18МализщАлмами Туре
35Бразилиязщ Тута
2ФранциязщЭван Н'Дика
24ПортугалиязщАурелио Бута
25ГерманиязщКристофер Ленц
27ГерманияпзМарио Гётце
17ГерманияпзСебастьян Роде
8ШвейцарияпзДжибриль Соу
15ЯпониянпДаити Камада
9ФранциянпРандаль Коло Муани
26НидерландыврМарк Флеккен
17ГерманиязщЛукас Кюблер
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
22ВенгрияпзРоланд Шаллаи
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
14ГерманияпзЯнник Кайтель
42ЯпонияпзРицу Доан
32ИталияпзВинченцо Грифо
9ГерманиянпЛукас Хёлер
Главные тренеры
АвстрияОливер Гласнер
ГерманияКристиан Штрайх
История личных встреч
25.01.2023 Германия - Бундеслига 17-й тур Фрайбург1 : 1Айнтрахт Ф
10.04.2022 Германия - Бундеслига 29-й тур Айнтрахт Ф1 : 2Фрайбург
21.11.2021 Германия - Бундеслига 12-й тур Фрайбург0 : 2Айнтрахт Ф
22.05.2021 Германия - Бундеслига 34-й тур Айнтрахт Ф3 : 1Фрайбург
20.01.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Фрайбург2 : 2Айнтрахт Ф
26.05.2020 Германия - Бундеслига 28-й тур Айнтрахт Ф3 : 3Фрайбург
10.11.2019 Германия - Бундеслига 11-й тур Фрайбург1 : 0Айнтрахт Ф
19.01.2019 Германия - Бундеслига 18-й тур Айнтрахт Ф3 : 1Фрайбург
25.08.2018 Германия - Бундеслига 1-й тур Фрайбург0 : 2Айнтрахт Ф
13.01.2018 Германия - Бундеслига 18-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Фрайбург
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 2 : 2Айнтрахт Ф
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Айнтрахт Ф3 : 0
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 3 : 1Айнтрахт Ф
03.05.2023 Кубок Германии 1/2 финала 2 : 3Айнтрахт Ф
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Айнтрахт Ф1 : 1
19.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Фрайбург2 : 0
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 4 : 2Фрайбург
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Фрайбург0 : 1
02.05.2023 Кубок Германии 1/2 финала Фрайбург1 : 5
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур 0 : 1Фрайбург
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Боруссия Д33 22 4 7 81-42 70 70.7
2
Лига чемпионов
Бавария33 20 8 5 90-37 68 68.7
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг33 19 6 8 60-39 63 63.6
4
Лига чемпионов
Унион33 17 8 8 50-38 59 59.6
5
Лига Европы
Фрайбург33 17 8 8 50-42 59 59.6
6
Квалификация Лиги конференций
Байер33 14 8 11 57-46 50 50.5
7 Вольфсбург33 13 10 10 56-46 49 49.5
8 Айнтрахт Ф33 12 11 10 56-51 47 47.5
9 Майнц33 12 9 12 52-53 45 45.5
10 Кёльн33 10 12 11 48-52 42 42.4
11 Боруссия М33 10 10 13 50-55 40 40.4
12 Вердер33 10 6 17 51-63 36 36.4
13 Хоффенхайм33 10 5 18 47-56 35 35.4
14 Аугсбург33 9 7 17 42-61 34 34.3
15 Штутгарт33 7 11 15 44-56 32 32.3
16 Бохум33 9 5 19 37-72 32 32.3
17
Зона вылета
Шальке-0433 7 10 16 33-67 31 31.3
18
Зона вылета
Герта33 6 8 19 40-68 26 26.3

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