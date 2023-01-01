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Доминиканская Республика U20 - Италия U20 27 Мая прямая трансляция

27 Мая 2023 года в 21:00 (+03:00). U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Группа D. 3-й тур
Доминиканская Республика U20
Италия U20

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Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Доминиканская Республика U20 - Италия U20, которое состоится 27 Мая 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Группа D. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Доминиканская Республика U20
Италия U20
Главные тренеры
КубаВальтер Бенитес
ИталияКармине Нунциата
История личных встреч
25.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа D. 2-й тур 6 : 0Доминиканская Республика U20
21.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа D. 1-й тур 2 : 1Доминиканская Республика U20
24.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа D. 2-й тур Италия U200 : 2
22.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа D. 1-й тур Италия U203 : 2
11.06.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд За 3-е место 0 : 0 1 : 4Италия U20
08.06.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд 1/2 финала Италия U201 : 3
05.06.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд 1/4 финала Италия U203 : 2 ДВ
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Аргентина U2026
2
1/8 финала
Новая Зеландия U2024
3
1/8 финала - возможный выход
Узбекистан U2021
4 Гватемала U2020
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
США U2026
2
1/8 финала
Словакия U2023
3
1/8 финала - возможный выход
Эквадор U2023
4 Фиджи U2020
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Колумбия U2026
2
1/8 финала
Япония U2023
3
1/8 финала - возможный выход
Израиль U2021
4 Сенегал U2021
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нигерия U2026
2
1/8 финала
Бразилия U2023
3
1/8 финала - возможный выход
Италия U2023
4 Доминиканская Республика U2020
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия U2026
2
1/8 финала
Уругвай U2023
3
1/8 финала - возможный выход
Тунис U2023
4 Ирак U2020
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Гамбия U2026
2
1/8 финала
Южная Корея U2024
3
1/8 финала - возможный выход
Гондурас U2021
4 Франция U2020

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