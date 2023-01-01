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Колумбия U20 - Сенегал U20 28 Мая прямая трансляция

28 Мая 2023 года в 00:00 (+03:00). U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Группа C. 3-й тур
Колумбия U20
Сенегал U20

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия U20 - Сенегал U20, которое состоится 28 Мая 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Группа C. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колумбия U20
Сенегал U20
Главные тренеры
СенегалМалик Даф
История личных встреч
03.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд Группа C. 2-й тур Сенегал U201 : 1Колумбия U20
25.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа C. 2-й тур 1 : 2Колумбия U20
21.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа C. 1-й тур 1 : 2Колумбия U20
10.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд 1/8 финала 1 : 0Колумбия U20
06.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд Группа C. 3-й тур Колумбия U201 : 3
03.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд Группа C. 2-й тур Сенегал U201 : 1Колумбия U20
24.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа C. 2-й тур Сенегал U201 : 1
22.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа C. 1-й тур Сенегал U200 : 1
01.06.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд 1/8 финала 1 : 0Сенегал U20
28.05.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд Группа F. 3-й тур Сенегал U200 : 0
25.05.2017 U20 ЧМ-2017 - финальный раунд Группа F. 2-й тур Сенегал U200 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Аргентина U2026
2
1/8 финала
Новая Зеландия U2024
3
1/8 финала - возможный выход
Узбекистан U2021
4 Гватемала U2020
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
США U2026
2
1/8 финала
Словакия U2023
3
1/8 финала - возможный выход
Эквадор U2023
4 Фиджи U2020
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Колумбия U2026
2
1/8 финала
Япония U2023
3
1/8 финала - возможный выход
Израиль U2021
4 Сенегал U2021
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нигерия U2026
2
1/8 финала
Бразилия U2023
3
1/8 финала - возможный выход
Италия U2023
4 Доминиканская Республика U2020
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия U2026
2
1/8 финала
Уругвай U2023
3
1/8 финала - возможный выход
Тунис U2023
4 Ирак U2020
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Гамбия U2026
2
1/8 финала
Южная Корея U2024
3
1/8 финала - возможный выход
Гондурас U2021
4 Франция U2020

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