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Бразилия U20 - Нигерия U20 27 Мая прямая трансляция

27 Мая 2023 года в 21:00 (+03:00). U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Группа D. 3-й тур
Бразилия U20
Нигерия U20

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия U20 - Нигерия U20, которое состоится 27 Мая 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Группа D. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бразилия U20
Нигерия U20
Главные тренеры
БразилияРамон Менезес
НигерияЛадан Иса Боссо
История личных встреч
01.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд Группа E. 1-й тур Нигерия U202 : 4Бразилия U20
25.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа D. 2-й тур Бразилия U206 : 0
22.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа D. 1-й тур 3 : 2Бразилия U20
20.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд Финал Бразилия U201 : 2 ДВ
17.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд 1/2 финала Бразилия U205 : 0
14.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд 1/4 финала Бразилия U200 : 0 3 : 1
24.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа D. 2-й тур 0 : 2Нигерия U20
21.05.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд Группа D. 1-й тур Нигерия U202 : 1
11.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд 1/8 финала 1 : 0Нигерия U20
07.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд Группа E. 3-й тур 0 : 2Нигерия U20
04.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд Группа E. 2-й тур Нигерия U204 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Аргентина U2026
2
1/8 финала
Новая Зеландия U2024
3
1/8 финала - возможный выход
Узбекистан U2021
4 Гватемала U2020
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
США U2026
2
1/8 финала
Словакия U2023
3
1/8 финала - возможный выход
Эквадор U2023
4 Фиджи U2020
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Колумбия U2026
2
1/8 финала
Япония U2023
3
1/8 финала - возможный выход
Израиль U2021
4 Сенегал U2021
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нигерия U2026
2
1/8 финала
Бразилия U2023
3
1/8 финала - возможный выход
Италия U2023
4 Доминиканская Республика U2020
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия U2026
2
1/8 финала
Уругвай U2023
3
1/8 финала - возможный выход
Тунис U2023
4 Ирак U2020
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Гамбия U2026
2
1/8 финала
Южная Корея U2024
3
1/8 финала - возможный выход
Гондурас U2021
4 Франция U2020

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