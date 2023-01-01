Ковентри Сити - Лутон Таун 27 Мая прямая трансляция
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
27 Мая 2023 года в 18:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Плей-офф - Финал
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Лутон Таун, которое состоится 27 Мая 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Плей-офф - Финал, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Лутон Таун
Лутон
|13
|вр
|Бен Уилсон
|5
|зщ
|Kyle McFadzean
|3
|зщ
|Каллум Дойл
|27
|зщ
|Jake Bidwell
|28
|пз
|Джош Экклс
|14
|пз
|Бен Шиф
|16
|пз
|Люк Макнэлли
|7
|пз
|Брук Нортон-Каффи
|6
|пз
|Лиам Келли
|24
|нп
|Мэтт Годден
|17
|нп
|Виктор Дьёкереш
|34
|вр
|Ethan Horvath
|32
|зщ
|Габриэл Ошо
|4
|зщ
|Том Локьер
|29
|зщ
|Амари'и Белл
|2
|пз
|Коди Драмех
|18
|пз
|Джордан Кларк
|13
|пз
|Марвелоуз Накамба
|17
|пз
|Пелли Раддок
|45
|пз
|Альфи Доти
|9
|нп
|Карлтон Моррис
|11
|нп
|Элайджа Адебайо
Главные тренеры
|Марк Робинс
|Роб Эдвардс
|Роб Эдвардс
История личных встреч
|11.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|1 : 1
|14.09.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 2
|08.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|0 : 1
|29.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|5 : 0
|16.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|2 : 0
|08.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|0 : 0
|24.02.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 34-й тур
|1 : 1
|15.12.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 22-й тур
|1 : 2
|13.03.2018
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 34-й тур
|2 : 2
|28.10.2017
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 16-й тур
|0 : 3
|17.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|14.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 1
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 0
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|2 : 1
|16.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|13.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 0
|01.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 1
|24.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
Плей-офф - 1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Сандерленд
Лутон Таун
|2 : 1
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Ковентри Сити
Мидлсбро
|0 : 0
|0 : 1
Плей-офф - Финал
| Ковентри Сити
Лутон Таун
|27.05