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Ковентри Сити - Лутон Таун 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
27 Мая 2023 года в 18:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Плей-офф - Финал
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ковентри Сити
Лутон Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Лутон Таун, которое состоится 27 Мая 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Плей-офф - Финал, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Лутон Таун
Лутон
13АнглияврБен Уилсон
5ВеликобританиязщKyle McFadzean
3АнглиязщКаллум Дойл
27ВеликобританиязщJake Bidwell
28АнглияпзДжош Экклс
14АнглияпзБен Шиф
16ИрландияпзЛюк Макнэлли
7АнглияпзБрук Нортон-Каффи
6ШотландияпзЛиам Келли
24АнглиянпМэтт Годден
17ШвециянпВиктор Дьёкереш
34СШАврEthan Horvath
32АнглиязщГабриэл Ошо
4УэльсзщТом Локьер
29ЯмайказщАмари'и Белл
2АнглияпзКоди Драмех
18АнглияпзДжордан Кларк
13ЗимбабвепзМарвелоуз Накамба
17ДР КонгопзПелли Раддок
45АнглияпзАльфи Доти
9АнглиянпКарлтон Моррис
11АнглиянпЭлайджа Адебайо
Главные тренеры
АнглияМарк Робинс
УэльсРоб Эдвардс
УэльсРоб Эдвардс
История личных встреч
11.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Ковентри Сити1 : 1Лутон Таун
14.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Лутон Таун2 : 2Ковентри Сити
08.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Ковентри Сити0 : 1Лутон Таун
29.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Лутон Таун5 : 0Ковентри Сити
16.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Лутон Таун2 : 0Ковентри Сити
08.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Ковентри Сити0 : 0Лутон Таун
24.02.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 34-й тур Лутон Таун1 : 1Ковентри Сити
15.12.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 22-й тур Ковентри Сити1 : 2Лутон Таун
13.03.2018 Англия - Вторая лига Вторая лига. 34-й тур Ковентри Сити2 : 2Лутон Таун
28.10.2017 Англия - Вторая лига Вторая лига. 16-й тур Лутон Таун0 : 3Ковентри Сити
17.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч 0 : 1Ковентри Сити
14.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Ковентри Сити0 : 0
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 1 : 1Ковентри Сити
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Ковентри Сити2 : 0
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Ковентри Сити2 : 1
16.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч Лутон Таун2 : 0
13.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч 2 : 1Лутон Таун
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Лутон Таун0 : 0
01.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 1 : 1Лутон Таун
24.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Лутон Таун2 : 1
Турнирная таблица
Плей-офф - 1/2 финала
Команда12
Сандерленд
Лутон Таун
2 : 1 2 : 0
Команда12
Ковентри Сити
Мидлсбро
0 : 0 0 : 1
Плей-офф - Финал
Ковентри Сити
Лутон Таун
27.05

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