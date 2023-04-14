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Минск - Динамо Мн 27 Мая прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
27 Мая 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 10-й тур
Минск
Динамо Мн

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Динамо Мн, которое состоится 27 Мая 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
07.08.2022 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Динамо Мн3 : 1Минск
18.03.2022 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Минск0 : 1Динамо Мн
28.08.2021 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо Мн2 : 0Минск
24.04.2021 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Минск1 : 3Динамо Мн
12.07.2020 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо Мн1 : 0Минск
28.03.2020 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Минск3 : 2Динамо Мн
11.08.2019 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо Мн3 : 2Минск
05.04.2019 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Минск0 : 0Динамо Мн
20.10.2018 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Минск3 : 3Динамо Мн
12.08.2018 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо Мн2 : 0Минск
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 1 : 0Минск
06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Минск2 : 2
30.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 1 : 0Минск
23.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Минск0 : 1
14.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 0 : 0Минск
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо Мн2 : 0
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 0 : 4Динамо Мн
07.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Динамо Мн1 : 0
29.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 1 : 0Динамо Мн
22.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Динамо Мн3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн9 8 0 1 21-4 24 88.9
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ9 6 3 0 14-4 21 77.8
3
Квалификация Лиги конференций
Неман9 6 2 1 15-6 20 74.1
4 БАТЭ10 4 4 2 16-11 16 53.3
5 Славия-Мозырь9 4 2 3 9-8 14 51.9
6 Ислочь8 3 2 3 12-8 11 45.8
7 Гомель9 2 5 2 13-16 11 40.7
8 Сморгонь10 3 0 7 9-22 9 30.0
9 Слуцк9 2 3 4 10-12 9 33.3
10 Минск8 1 4 3 7-8 7 29.2
11 Нафтан9 1 2 6 4-16 5 18.5
12 Динамо-Брест9 1 1 7 8-17 4 14.8
13 Белшина9 1 2 6 6-18 -6 -11 -22.2
14 Шахтёр С9 7 1 1 21-8 -13 -35 -48.1
15
Зона вылета
Энергетик-БГУ8 2 1 5 4-11 -16 -23 -66.7

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