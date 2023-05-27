Аксу - Жетысу 27 Мая прямая трансляция
27 Мая 2023 года в 12:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аксу - Жетысу, которое состоится 27 Мая 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аксу
Павлодар
Жетысу
Талдыкорган
История личных встреч
|24.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|13.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 1
|06.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|23.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|13.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|07.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|22.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|15.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Астана
|12
|9
|1
|2
|17-11
|28
|77.8
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ордабасы
|10
|7
|2
|1
|23-9
|23
|76.7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Кызыл-Жар
|10
|7
|1
|2
|13-6
|22
|73.3
|4
|Актобе
|10
|5
|3
|2
|21-11
|18
|60.0
|5
|Кайрат
|10
|5
|3
|2
|21-16
|18
|60.0
|6
|Атырау
|10
|5
|2
|3
|13-15
|17
|56.7
|7
|Кайсар
|10
|5
|1
|4
|15-13
|16
|53.3
|8
|Тобол
|10
|4
|2
|4
|13-14
|14
|46.7
|9
|Окжетпес
|10
|3
|2
|5
|11-11
|11
|36.7
|10
|Шахтёр Крг
|10
|3
|2
|5
|13-15
|11
|36.7
|11
|Жетысу
|10
|3
|1
|6
|7-15
|10
|33.3
| 12
Зона вылета
|Каспий
|10
|2
|3
|5
|9-16
|9
|30.0
| 13
Зона вылета
|Аксу
|11
|1
|1
|9
|9-22
|4
|12.1
| 14
Зона вылета
|Мактаарал
|11
|1
|0
|10
|6-17
|3
|9.1