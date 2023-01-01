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Канада - Латвия 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
27 Мая 2023 года в 14:20 (+03:00). ЧМ-2023, 1/2 финала
Канада
Латвия

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Латвия, которое состоится 27 Мая 2023 года в 14:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Канада
Латвия
Главные тренеры
КанадаАндре Туриньи
ЛатвияХарийс Витолиньш
История личных встреч
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Латвия0 : 6Канада
21.05.2021 ЧМ-2021 Группа B Канада0 : 2Латвия
14.05.2018 ЧМ-2018 Группа B Канада2 : 1 ОТЛатвия
01.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 1-й тур Канада6 : 1Латвия
19.02.2014 Олимпийские игры 2014 1/4 финала Канада2 : 1Латвия
10.05.2010 ЧМ-2010 Группа B. 2-й тур Латвия1 : 6Канада
07.05.2009 ЧМ-2009 1/4 финала Канада4 : 2Латвия
04.05.2008 ЧМ-2008 Группа B. 2-й тур Латвия0 : 7Канада
25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала Канада4 : 1
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Канада3 : 1
22.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Канада2 : 3 Б
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Канада2 : 3
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Канада5 : 1
25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала 1 : 3Латвия
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 3 : 4 ОТЛатвия
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 0 : 7Латвия
19.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Латвия3 : 2
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Латвия2 : 1
Текстовая трансляция
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В четвёрку лучших команд мира попали североамериканцы и две европейские сенсации.Подводим итоги четвертьфиналов и рассказываем о полуфинальных парах: Мощнейший позор шведов и ожидание уникальной развязки. Итоги четвертьфиналов ЧМ по хоккею 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча чемпионата мира по хоккею: Канада — Латвия. Начало встречи запланировано на 14:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
Метка
QF1
 США
Чехия
3 : 0
QF2
 Швейцария
Германия
1 : 3
QF3
 Швеция
Латвия
1 : 3
QF4
 Канада
Финляндия
4 : 1
1/2 финала
Метка
SF2
 Канада
Латвия
27.05
SF1
 США
Германия
27.05
За 3-е место
Метка
F3
28.05
Финал
Метка
F1
28.05

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