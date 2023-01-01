Канада - Латвия 27 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
27 Мая 2023 года в 14:20 (+03:00). ЧМ-2023, 1/2 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Латвия, которое состоится 27 Мая 2023 года в 14:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
Латвия
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Харийс Витолиньш
История личных встреч
|12.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 6
|21.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|0 : 2
|14.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|2 : 1 ОТ
|01.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. 1-й тур
|6 : 1
|19.02.2014
|Олимпийские игры 2014
|1/4 финала
|2 : 1
|10.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа B. 2-й тур
|1 : 6
|07.05.2009
|ЧМ-2009
|1/4 финала
|4 : 2
|04.05.2008
|ЧМ-2008
|Группа B. 2-й тур
|0 : 7
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|4 : 1
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 1
|22.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 3 Б
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 3
|17.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|5 : 1
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|1 : 3
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 4 ОТ
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 7
|19.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 2
|17.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
В четвёрку лучших команд мира попали североамериканцы и две европейские сенсации.Подводим итоги четвертьфиналов и рассказываем о полуфинальных парах: Мощнейший позор шведов и ожидание уникальной развязки. Итоги четвертьфиналов ЧМ по хоккею 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча чемпионата мира по хоккею: Канада — Латвия. Начало встречи запланировано на 14:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
|Метка
QF1
| США
Чехия
|3 : 0
QF2
| Швейцария
Германия
|1 : 3
QF3
| Швеция
Латвия
|1 : 3
QF4
| Канада
Финляндия
|4 : 1
1/2 финала
|Метка
SF2
| Канада
Латвия
|27.05
SF1
| США
Германия
|27.05
За 3-е место
|Метка
F3
|28.05
Финал
|Метка
F1
|28.05