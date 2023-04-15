Спартак М - Пари Нижний Новгород 28 Мая прямая трансляция
Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
28 Мая 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Пари Нижний Новгород, которое состоится 28 Мая 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Гильермо Абаскаль
|Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
|02.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|19.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 1
|07.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|13.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|07.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 2
|29.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|24.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 3
|22.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|4 : 0
|14.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|07.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|30.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|23.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|78.6
|2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|64.3
|3
|Спартак М
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|63.1
|4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|59.5
|5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|58.3
|6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|54.8
|7
|Динамо М
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|53.6
|8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|49.4
|9
|Локомотив М
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|46.4
|10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|44.0
|11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|37.9
|12
|Крылья Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|34.5
|13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|32.1
|14
|Пари Нижний Новгород
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|31.0
| 15
Зона вылета
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|20.7
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|14.9