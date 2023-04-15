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Факел - Крылья Советов 28 Мая прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
28 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Факел
Крылья Советов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Крылья Советов, которое состоится 28 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
РоссияВадим Валентинович Евсеев
РоссияВадим Валентинович Евсеев (и.о.)
РоссияИгорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
27.11.2022 Фонбет Кубок России Группа B Крылья Советов1 : 0Факел
29.09.2022 Фонбет Кубок России Группа B Факел0 : 1Крылья Советов
19.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Крылья Советов1 : 1Факел
17.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Крылья Советов5 : 1Факел
24.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Факел1 : 1Крылья Советов
28.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Крылья Советов2 : 1Факел
13.02.2018 Кубок ФНЛ Группа A. 2-й тур Факел0 : 1Крылья Советов
07.10.2017 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Факел1 : 0Крылья Советов
27.10.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 29-й тур Факел1 : 0Крылья Советов
30.06.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 15-й тур Крылья Советов3 : 1Факел
20.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 1 : 0Факел
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Факел1 : 0
06.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 0 : 2Факел
28.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 0 : 2Факел
22.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Факел1 : 3
21.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Крылья Советов3 : 0
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Крылья Советов1 : 1
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 2 : 1Крылья Советов
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Крылья Советов1 : 5
23.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 2 : 1Крылья Советов
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит28 20 6 2 72-19 66 78.6
2 ЦСКА28 16 6 6 52-26 54 64.3
3 Спартак М28 15 8 5 60-37 53 63.1
4 Ростов28 14 8 6 44-38 50 59.5
5 Ахмат28 15 4 9 47-34 49 58.3
6 Краснодар28 13 7 8 60-44 46 54.8
7 Динамо М28 13 6 9 47-38 45 53.6
8 Оренбург29 13 4 12 55-55 43 49.4
9 Локомотив М28 11 6 11 47-43 39 46.4
10 Сочи28 11 4 13 36-52 37 44.0
11 Урал29 9 6 14 32-45 33 37.9
12 Крылья Советов28 7 8 13 30-43 29 34.5
13 Факел28 5 12 11 34-46 27 32.1
14 Пари Нижний Новгород28 7 5 16 31-50 26 31.0
15
Зона вылета
Химки29 4 6 19 25-65 18 20.7
16
Зона вылета
Торпедо М29 3 4 22 21-58 13 14.9

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