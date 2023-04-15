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Динамо - Локомотив 28 Мая прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
28 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Роман Сафьян (Москва, Россия);
Динамо М
Локомотив М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Локомотив М, которое состоится 28 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
РоссияПавел Алексеевич Алпатов (и.о.)
РоссияМихаил Михайлович Галактионов (и.о.)
История личных встреч
22.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Локомотив М1 : 3Динамо М
10.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Локомотив М3 : 3 ДВДинамо М
14.05.2022 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Локомотив М3 : 3Динамо М
27.08.2021 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Динамо М1 : 1Локомотив М
08.05.2021 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Локомотив М0 : 0Динамо М
08.11.2020 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Динамо М5 : 1Локомотив М
07.06.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Локомотив М1 : 1Динамо М
01.12.2019 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Локомотив М1 : 2Динамо М
18.08.2019 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Динамо М1 : 2Локомотив М
30.03.2019 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Динамо М0 : 1Локомотив М
20.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 0 : 3Динамо М
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Динамо М0 : 3
06.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 0 : 1Динамо М
28.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Динамо М0 : 2
22.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 3 : 1Динамо М
20.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Локомотив М1 : 0
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 1 : 1Локомотив М
08.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Локомотив М3 : 0
30.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Локомотив М5 : 1
23.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 1 : 1Локомотив М
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит28 20 6 2 72-19 66 78.6
2 ЦСКА28 16 6 6 52-26 54 64.3
3 Спартак М28 15 8 5 60-37 53 63.1
4 Ростов28 14 8 6 44-38 50 59.5
5 Ахмат28 15 4 9 47-34 49 58.3
6 Краснодар28 13 7 8 60-44 46 54.8
7 Динамо М28 13 6 9 47-38 45 53.6
8 Оренбург29 13 4 12 55-55 43 49.4
9 Локомотив М28 11 6 11 47-43 39 46.4
10 Сочи28 11 4 13 36-52 37 44.0
11 Урал29 9 6 14 32-45 33 37.9
12 Крылья Советов28 7 8 13 30-43 29 34.5
13 Факел28 5 12 11 34-46 27 32.1
14 Пари Нижний Новгород28 7 5 16 31-50 26 31.0
15
Зона вылета
Химки29 4 6 19 25-65 18 20.7
16
Зона вылета
Торпедо М29 3 4 22 21-58 13 14.9

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