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Ростов - Ахмат 28 Мая прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
28 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
Ростов
Ахмат

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Ахмат, которое состоится 28 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
РоссияВиктор Савельевич Онопко
РоссияСергей Абуезидович Ташуев
РоссияСергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
27.11.2022 Фонбет Кубок России Группа C Ростов3 : 0Ахмат
29.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Ахмат1 : 2Ростов
29.09.2022 Фонбет Кубок России Группа C Ахмат3 : 1Ростов
27.11.2021 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Ахмат2 : 0Ростов
26.09.2021 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Ростов1 : 2Ахмат
21.02.2021 Кубок России 1/8 финала Ростов0 : 1Ахмат
13.12.2020 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Ахмат0 : 1Ростов
18.10.2020 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Ростов3 : 0Ахмат
29.02.2020 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Ахмат1 : 1Ростов
16.09.2019 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Ростов2 : 1Ахмат
21.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 3 : 0Ростов
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 1 : 0Ростов
06.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Ростов0 : 2
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 1 : 1Ростов
23.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 1 : 3Ростов
20.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Ахмат3 : 0
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 0 : 3Ахмат
06.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 1 : 5Ахмат
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Ахмат1 : 3
23.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Ахмат1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит28 20 6 2 72-19 66 78.6
2 ЦСКА28 16 6 6 52-26 54 64.3
3 Спартак М28 15 8 5 60-37 53 63.1
4 Ростов28 14 8 6 44-38 50 59.5
5 Ахмат28 15 4 9 47-34 49 58.3
6 Краснодар28 13 7 8 60-44 46 54.8
7 Динамо М28 13 6 9 47-38 45 53.6
8 Оренбург29 13 4 12 55-55 43 49.4
9 Локомотив М28 11 6 11 47-43 39 46.4
10 Сочи28 11 4 13 36-52 37 44.0
11 Урал29 9 6 14 32-45 33 37.9
12 Крылья Советов28 7 8 13 30-43 29 34.5
13 Факел28 5 12 11 34-46 27 32.1
14 Пари Нижний Новгород28 7 5 16 31-50 26 31.0
15
Зона вылета
Химки29 4 6 19 25-65 18 20.7
16
Зона вылета
Торпедо М29 3 4 22 21-58 13 14.9

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