Ростов - Ахмат 28 Мая прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
28 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Ахмат, которое состоится 28 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Виктор Савельевич Онопко
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
|27.11.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|3 : 0
|29.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|29.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|27.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|2 : 0
|26.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|1 : 2
|21.02.2021
|Кубок России
|1/8 финала
|0 : 1
|13.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|0 : 1
|18.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|3 : 0
|29.02.2020
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|1 : 1
|16.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|2 : 1
|21.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|14.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|06.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|29.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|23.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 3
|20.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|14.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 3
|06.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 5
|29.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
|23.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|78.6
|2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|64.3
|3
|Спартак М
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|63.1
|4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|59.5
|5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|58.3
|6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|54.8
|7
|Динамо М
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|53.6
|8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|49.4
|9
|Локомотив М
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|46.4
|10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|44.0
|11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|37.9
|12
|Крылья Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|34.5
|13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|32.1
|14
|Пари Нижний Новгород
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|31.0
| 15
Зона вылета
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|20.7
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|14.9