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Астон Вилла - Брайтон энд Хоув Альбион 28 Мая прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
28 Мая 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Астон Вилла
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 28 Мая 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1АргентинаврЭмилиано Мартинес
2ПольшазщМэтти Кэш
4АнглиязщЭзри Конса
5АнглиязщТайрон Мингз
27ФранциязщЛука Динь
7ШотландияпзДжон Макгинн
44ФранцияпзБубакар Камара
6БразилияпзДуглас Луис
41АнглияпзДжейкоб Рэмси
10АргентинапзЭмилиано Буэндия
11АнглиянпОлли Уоткинс
23АнглияврДжейсон Стил
34НидерландызщЙоэл Велтман
5АнглиязщЛьюис Данк
4АнглиязщАдам Уэбстер
30ЭквадорзщПервис Эступиньян
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
13ГерманияпзПаскаль Гросс
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
22ЯпонияпзКаору Митома
20ПарагвайнпХулио Энсисо
28ИрландиянпЭван Фергюсон
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
ИталияРоберто де Дзерби
ИталияАндреа Мальдера
История личных встреч
13.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Астон Вилла
26.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Астон Вилла
20.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Астон Вилла2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
13.02.2021 Англия - Премьер-лига 24-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Астон Вилла
21.11.2020 Англия - Премьер-лига 9-й тур Астон Вилла1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
18.01.2020 Англия - Премьер-лига 23-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Астон Вилла
19.10.2019 Англия - Премьер-лига 9-й тур Астон Вилла2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
25.09.2019 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Астон Вилла
07.05.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Астон Вилла1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
18.11.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Астон Вилла
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 1Астон Вилла
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Астон Вилла2 : 1
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 0Астон Вилла
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 1 : 0Астон Вилла
25.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Астон Вилла1 : 0
24.05.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1
18.05.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур 4 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 0 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 5
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити37 28 5 4 94-32 89 80.2
2
Лига чемпионов
Арсенал37 25 6 6 83-43 81 73.0
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед37 22 6 9 56-42 72 64.9
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед37 19 13 5 67-32 70 63.1
5
Лига Европы
Ливерпуль37 19 9 9 71-43 66 59.5
6
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион37 18 8 11 71-51 62 55.9
7
Лига конференций
Астон Вилла37 17 7 13 49-45 58 52.3
8 Тоттенхэм Хотспур37 17 6 14 66-62 57 51.4
9 Брентфорд37 14 14 9 57-46 56 50.5
10 Фулхэм37 15 7 15 54-51 52 46.8
11 Кристал Пэлас37 11 11 15 39-48 44 39.6
12 Челси37 11 10 16 37-46 43 38.7
13 Вулверхэмптон37 11 8 18 31-53 41 36.9
14 Вест Хэм Юнайтед37 11 7 19 41-53 40 36.0
15 Борнмут37 11 6 20 37-70 39 35.1
16 Ноттингем Форест37 9 10 18 37-67 37 33.3
17 Эвертон37 7 12 18 33-57 33 29.7
18
Зона вылета
Лестер Сити37 8 7 22 49-67 31 27.9
19
Зона вылета
Лидс Юнайтед37 7 10 20 47-74 31 27.9
20
Зона вылета
Саутгемптон37 6 6 25 32-69 24 21.6

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