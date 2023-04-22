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Челси - Ньюкасл Юнайтед 28 Мая прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
28 Мая 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Челси
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 28 Мая 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1ИспанияврКепа Аррисабалага
28ИспаниязщСесар Аспиликуэта
6БразилиязщТьяго Силва
26СенегалзщКалиду Кулибали
67АнглияпзЛьюис Холл
23АнглияпзКонор Галлахер
5АргентинапзЭнцо Фернандес
12АнглияпзРубен Лофтус-Чик
10СШАпзКристиан Пулишич
31АнглиянпЧуквунонсо Мадуэке
11ПортугалиянпЖоау Феликс
1СловакияврМартин Дубравка
2АнглиязщКиран Триппьер
5ШвейцариязщФабиан Шер
4НидерландызщСвен Ботман
13АнглиязщМэттью Таргетт
36АнглияпзШон Лонгстафф
39БразилияпзБруно Гимарайнс
32ШотландияпзЭллиот Андерсон
8АнглиянпЭнтони Гордон
14ШвециянпАлександер Исак
10ФранциянпАллан Сент-Максимен
Главные тренеры
АнглияФрэнк Лэмпард (и.о.)
ГерманияАрно Михельс
АнглияЭдди Хау
История личных встреч
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Челси
13.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Челси1 : 0Ньюкасл Юнайтед
30.10.2021 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 3Челси
15.02.2021 Англия - Премьер-лига 24-й тур Челси2 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.11.2020 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 2Челси
18.01.2020 Англия - Премьер-лига 23-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Челси
19.10.2019 Англия - Премьер-лига 9-й тур Челси1 : 0Ньюкасл Юнайтед
12.01.2019 Англия - Премьер-лига 22-й тур Челси2 : 1Ньюкасл Юнайтед
26.08.2018 Англия - Премьер-лига 3-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2Челси
13.05.2018 Англия - Премьер-лига 38-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0Челси
25.05.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур 4 : 1Челси
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 0Челси
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Челси2 : 2
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 3Челси
02.05.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 3 : 1Челси
22.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0
18.05.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 1
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 2 : 2Ньюкасл Юнайтед
07.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 2
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити37 28 5 4 94-32 89 80.2
2
Лига чемпионов
Арсенал37 25 6 6 83-43 81 73.0
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед37 22 6 9 56-42 72 64.9
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед37 19 13 5 67-32 70 63.1
5
Лига Европы
Ливерпуль37 19 9 9 71-43 66 59.5
6
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион37 18 8 11 71-51 62 55.9
7
Лига конференций
Астон Вилла37 17 7 13 49-45 58 52.3
8 Тоттенхэм Хотспур37 17 6 14 66-62 57 51.4
9 Брентфорд37 14 14 9 57-46 56 50.5
10 Фулхэм37 15 7 15 54-51 52 46.8
11 Кристал Пэлас37 11 11 15 39-48 44 39.6
12 Челси37 11 10 16 37-46 43 38.7
13 Вулверхэмптон37 11 8 18 31-53 41 36.9
14 Вест Хэм Юнайтед37 11 7 19 41-53 40 36.0
15 Борнмут37 11 6 20 37-70 39 35.1
16 Ноттингем Форест37 9 10 18 37-67 37 33.3
17 Эвертон37 7 12 18 33-57 33 29.7
18
Зона вылета
Лестер Сити37 8 7 22 49-67 31 27.9
19
Зона вылета
Лидс Юнайтед37 7 10 20 47-74 31 27.9
20
Зона вылета
Саутгемптон37 6 6 25 32-69 24 21.6

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