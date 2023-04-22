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Брентфорд - Манчестер Сити 28 Мая прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
28 Мая 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Брентфорд
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Манчестер Сити, которое состоится 28 Мая 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
1ИспанияврДавид Райя
13ДаниязщМатиас Йёргенсен
16АнглиязщБен Ми
5ЯмайказщИтан Пиннок
2ШотландиязщАарон Хики
3АнглиязщРико Генри
8ДанияпзМатиас Йенсен
27ГерманияпзВитали Янельт
15НигерияпзФрэнк Ониика
19КамерунпзБрайан Мбемо
11ДР КонгопзЙоан Висса
18ГерманияврШтефан Ортега
82АнглиязщРико Льюис
5АнглиязщДжон Стоунз
3ПортугалиязщРубен Диаш
21ИспанияпзСерхио Гомес
20ПортугалияпзБернарду Силва
4АнглияпзКалвин Филлипс
17БельгияпзКевин Де Брёйне
80АнглияпзКоул Палмер
26АлжирнпРияд Марез
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
Главные тренеры
ДанияТомас Франк
ИспанияХосеп Гвардиола
История личных встреч
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Манчестер Сити1 : 2Брентфорд
09.02.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Манчестер Сити2 : 0Брентфорд
29.12.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Брентфорд0 : 1Манчестер Сити
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 3Брентфорд
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брентфорд2 : 0
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 0Брентфорд
29.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брентфорд2 : 1
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур 0 : 2Брентфорд
24.05.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур 1 : 1Манчестер Сити
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Сити1 : 0
17.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Манчестер Сити4 : 0
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 0 : 3Манчестер Сити
09.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч 1 : 1Манчестер Сити
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити37 28 5 4 94-32 89 80.2
2
Лига чемпионов
Арсенал37 25 6 6 83-43 81 73.0
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед37 22 6 9 56-42 72 64.9
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед37 19 13 5 67-32 70 63.1
5
Лига Европы
Ливерпуль37 19 9 9 71-43 66 59.5
6
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион37 18 8 11 71-51 62 55.9
7
Лига конференций
Астон Вилла37 17 7 13 49-45 58 52.3
8 Тоттенхэм Хотспур37 17 6 14 66-62 57 51.4
9 Брентфорд37 14 14 9 57-46 56 50.5
10 Фулхэм37 15 7 15 54-51 52 46.8
11 Кристал Пэлас37 11 11 15 39-48 44 39.6
12 Челси37 11 10 16 37-46 43 38.7
13 Вулверхэмптон37 11 8 18 31-53 41 36.9
14 Вест Хэм Юнайтед37 11 7 19 41-53 40 36.0
15 Борнмут37 11 6 20 37-70 39 35.1
16 Ноттингем Форест37 9 10 18 37-67 37 33.3
17 Эвертон37 7 12 18 33-57 33 29.7
18
Зона вылета
Лестер Сити37 8 7 22 49-67 31 27.9
19
Зона вылета
Лидс Юнайтед37 7 10 20 47-74 31 27.9
20
Зона вылета
Саутгемптон37 6 6 25 32-69 24 21.6

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