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Лидс Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур 28 Мая прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 28 Мая 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 3Лидс Юнайтед
26.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Лидс Юнайтед0 : 4Тоттенхэм Хотспур
21.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Лидс Юнайтед
08.05.2021 Англия - Премьер-лига 35-й тур Лидс Юнайтед3 : 1Тоттенхэм Хотспур
02.01.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0Лидс Юнайтед
27.01.2013 Кубок Англии 1/16 финала Лидс Юнайтед2 : 1Тоттенхэм Хотспур
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 3 : 1Лидс Юнайтед
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Лидс Юнайтед2 : 2
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 2 : 1Лидс Юнайтед
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 4 : 1Лидс Юнайтед
25.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Лидс Юнайтед1 : 1
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 3
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 2 : 1Тоттенхэм Хотспур
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 4 : 3Тоттенхэм Хотспур
27.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2

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