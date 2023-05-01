Лидс Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур 28 Мая прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 28 Мая 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 3
|26.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 4
|21.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|08.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 1
|02.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|27.01.2013
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 1
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|4 : 1
|25.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 3
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|4 : 3
|27.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2