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Саутгемптон - Ливерпуль 28 Мая прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
28 Мая 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Саутгемптон
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Ливерпуль, которое состоится 28 Мая 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Ливерпуль
Ливерпуль
1АнглияврАлекс Маккарти
14АнглиязщДжеймс Бри
35ПольшазщЯн Беднарек
4БразилиязщЛянцо Силвейра
2АнглиязщКайл Уолкер-Питерс
8АнглияпзДжеймс Уорд-Праус
45БельгияпзРомео Лавиа
26АргентинапзКарлос Алькарас
24НорвегияпзМохамед Эльюнусси
7НигерияпзДжо Арибо
32АнглиянпТео Уолкотт
1БразилияврАлисон Бекер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
32КамерунзщЖоэль Матип
4НидерландызщВирджил ван Дейк
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
14АнглияпзДжордан Хендерсон
3Бразилияпз Фабиньо
17АнглияпзКёртис Джонс
11ЕгипетнпМохамед Салах
9БразилиянпРоберто Фирмино
23КолумбиянпЛуис Диас
Главные тренеры
ИспанияРубен Селльес
ГерманияЮрген Клопп
История личных встреч
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Ливерпуль3 : 1Саутгемптон
17.05.2022 Англия - Премьер-лига 37-й тур Саутгемптон1 : 2Ливерпуль
27.11.2021 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ливерпуль4 : 0Саутгемптон
08.05.2021 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ливерпуль2 : 0Саутгемптон
04.01.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Саутгемптон1 : 0Ливерпуль
01.02.2020 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ливерпуль4 : 0Саутгемптон
17.08.2019 Англия - Премьер-лига 2-й тур Саутгемптон1 : 2Ливерпуль
05.04.2019 Англия - Премьер-лига 33-й тур Саутгемптон1 : 3Ливерпуль
22.09.2018 Англия - Премьер-лига 6-й тур Ливерпуль3 : 0Саутгемптон
11.02.2018 Англия - Премьер-лига 27-й тур Саутгемптон0 : 2Ливерпуль
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 3 : 1Саутгемптон
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Саутгемптон0 : 2
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 4 : 3Саутгемптон
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 3 : 1Саутгемптон
27.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Саутгемптон0 : 1
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ливерпуль1 : 1
15.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 0 : 3Ливерпуль
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ливерпуль1 : 0
03.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль1 : 0
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Ливерпуль4 : 3
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити37 28 5 4 94-32 89 80.2
2
Лига чемпионов
Арсенал37 25 6 6 83-43 81 73.0
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед37 22 6 9 56-42 72 64.9
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед37 19 13 5 67-32 70 63.1
5
Лига Европы
Ливерпуль37 19 9 9 71-43 66 59.5
6
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион37 18 8 11 71-51 62 55.9
7
Лига конференций
Астон Вилла37 17 7 13 49-45 58 52.3
8 Тоттенхэм Хотспур37 17 6 14 66-62 57 51.4
9 Брентфорд37 14 14 9 57-46 56 50.5
10 Фулхэм37 15 7 15 54-51 52 46.8
11 Кристал Пэлас37 11 11 15 39-48 44 39.6
12 Челси37 11 10 16 37-46 43 38.7
13 Вулверхэмптон37 11 8 18 31-53 41 36.9
14 Вест Хэм Юнайтед37 11 7 19 41-53 40 36.0
15 Борнмут37 11 6 20 37-70 39 35.1
16 Ноттингем Форест37 9 10 18 37-67 37 33.3
17 Эвертон37 7 12 18 33-57 33 29.7
18
Зона вылета
Лестер Сити37 8 7 22 49-67 31 27.9
19
Зона вылета
Лидс Юнайтед37 7 10 20 47-74 31 27.9
20
Зона вылета
Саутгемптон37 6 6 25 32-69 24 21.6

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