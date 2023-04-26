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Барселона - Мальорка 28 Мая прямая трансляция

Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
28 Мая 2023 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Барселона
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Мальорка, которое состоится 28 Мая 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
20ИспаниязщСерхи Роберто
15ДаниязщАндреас Кристенсен
17ИспаниязщМаркос Алонсо
18ИспаниязщЖорди Альба
21НидерландыпзФренки де Йонг
5ИспанияпзСерхио Бускетс
30Испанияпз Гави
22Бразилиянп Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
7ФранциянпУсман Дембеле
1СербияврПредраг Райкович
15ИспаниязщПабло Маффео
24СловакиязщМартин Вальент
5Босния и ГерцеговиназщДеннис Хаджикадунич
6ИспаниязщХосе Копете
18ИспаниязщХауме Коста
12ГанапзИддрису Баба
14ИспанияпзДани Родригес
23СенегалнпАмат Ндиайе
7КосовонпВедат Мурики
17ЗимбабвенпТино Кадевере
Главные тренеры
ИспанияХавьер Эрнандес
ИспанияТони Амор
МексикаХавьер Агирре
История личных встреч
01.10.2022 Испания - Примера 7-й тур Мальорка0 : 1Барселона
01.05.2022 Испания - Примера 34-й тур Барселона2 : 1Мальорка
02.01.2022 Испания - Примера 19-й тур Мальорка0 : 1Барселона
13.06.2020 Испания - Примера 28-й тур Мальорка0 : 4Барселона
07.12.2019 Испания - Примера 16-й тур Барселона5 : 2Мальорка
07.04.2013 Испания - Примера 30-й тур Барселона5 : 0Мальорка
11.11.2012 Испания - Примера 11-й тур Мальорка2 : 4Барселона
24.03.2012 Испания - Примера 30-й тур Мальорка0 : 2Барселона
29.10.2011 Испания - Примера 11-й тур Барселона5 : 0Мальорка
26.02.2011 Испания - Примера 25-й тур Мальорка0 : 3Барселона
23.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 3 : 1Барселона
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Барселона1 : 2
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 2 : 4Барселона
02.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Барселона1 : 0
29.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Барселона4 : 0
25.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Мальорка1 : 0
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 3 : 0Мальорка
12.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Мальорка1 : 0
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 2 : 1Мальорка
01.05.2023 Испания - Примера 32-й тур Мальорка1 : 1
Текстовая трансляция
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Всего полтора года понадобилось Хави, чтобы впервые с 2019 года вернуть чемпионский трофей Ла Лиги на «Камп Ноу».Тренер справился с entorno — этот термин придумал Йохан Круифф: Ключевое изменение Хави, сделавшее «Барселону» чемпионом 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура Примеры: «Барселона» — «Мальорка». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона36 27 4 5 66-18 85 78.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид36 23 5 8 72-34 74 68.5
3
Лига чемпионов
Атлетико М36 22 7 7 66-30 73 67.6
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад36 20 8 8 48-32 68 63.0
5
Лига Европы
Вильярреал36 19 6 11 56-36 63 58.3
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис36 16 8 12 43-39 56 51.9
7 Осасуна36 14 8 14 34-39 50 46.3
8 Атлетик Б36 14 8 14 46-41 50 46.3
9 Жирона36 13 10 13 56-51 49 45.4
10 Севилья36 13 10 13 45-50 49 45.4
11 Мальорка36 13 8 15 34-40 47 43.5
12 Райо Вальекано36 12 10 14 43-49 46 42.6
13 Валенсия36 11 7 18 39-42 40 37.0
14 Сельта36 10 10 16 41-51 40 37.0
15 Альмерия36 11 6 19 46-62 39 36.1
16 Кадис36 9 11 16 28-52 38 35.2
17 Вальядолид36 11 5 20 33-63 38 35.2
18
Зона вылета
Хетафе36 9 11 16 32-44 38 35.2
19
Зона вылета
Эспаньол36 8 11 17 47-64 35 32.4
20
Зона вылета
Эльче36 4 9 23 28-66 21 19.4

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