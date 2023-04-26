Барселона - Мальорка 28 Мая прямая трансляция
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
28 Мая 2023 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Мальорка, которое состоится 28 Мая 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|20
|зщ
|Серхи Роберто
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|17
|зщ
|Маркос Алонсо
|18
|зщ
|Жорди Альба
|21
|пз
|Френки де Йонг
|5
|пз
|Серхио Бускетс
|30
|пз
|Гави
|22
|нп
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|7
|нп
|Усман Дембеле
|1
|вр
|Предраг Райкович
|15
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|5
|зщ
|Деннис Хаджикадунич
|6
|зщ
|Хосе Копете
|18
|зщ
|Хауме Коста
|12
|пз
|Иддрису Баба
|14
|пз
|Дани Родригес
|23
|нп
|Амат Ндиайе
|7
|нп
|Ведат Мурики
|17
|нп
|Тино Кадевере
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Тони Амор
|Хавьер Агирре
История личных встреч
|01.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 1
|01.05.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 1
|02.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|13.06.2020
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 4
|07.12.2019
|Испания - Примера
|16-й тур
|5 : 2
|07.04.2013
|Испания - Примера
|30-й тур
|5 : 0
|11.11.2012
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 4
|24.03.2012
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 2
|29.10.2011
|Испания - Примера
|11-й тур
|5 : 0
|26.02.2011
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 3
|23.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 1
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|14.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 4
|02.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 0
|29.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 0
|25.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 0
|12.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|04.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|01.05.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция{timer}
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Всего полтора года понадобилось Хави, чтобы впервые с 2019 года вернуть чемпионский трофей Ла Лиги на «Камп Ноу».Тренер справился с entorno — этот термин придумал Йохан Круифф: Ключевое изменение Хави, сделавшее «Барселону» чемпионом 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура Примеры: «Барселона» — «Мальорка». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|36
|27
|4
|5
|66-18
|85
|78.7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|36
|23
|5
|8
|72-34
|74
|68.5
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|36
|22
|7
|7
|66-30
|73
|67.6
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|36
|20
|8
|8
|48-32
|68
|63.0
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|36
|19
|6
|11
|56-36
|63
|58.3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|36
|16
|8
|12
|43-39
|56
|51.9
|7
|Осасуна
|36
|14
|8
|14
|34-39
|50
|46.3
|8
|Атлетик Б
|36
|14
|8
|14
|46-41
|50
|46.3
|9
|Жирона
|36
|13
|10
|13
|56-51
|49
|45.4
|10
|Севилья
|36
|13
|10
|13
|45-50
|49
|45.4
|11
|Мальорка
|36
|13
|8
|15
|34-40
|47
|43.5
|12
|Райо Вальекано
|36
|12
|10
|14
|43-49
|46
|42.6
|13
|Валенсия
|36
|11
|7
|18
|39-42
|40
|37.0
|14
|Сельта
|36
|10
|10
|16
|41-51
|40
|37.0
|15
|Альмерия
|36
|11
|6
|19
|46-62
|39
|36.1
|16
|Кадис
|36
|9
|11
|16
|28-52
|38
|35.2
|17
|Вальядолид
|36
|11
|5
|20
|33-63
|38
|35.2
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|36
|9
|11
|16
|32-44
|38
|35.2
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|36
|8
|11
|17
|47-64
|35
|32.4
| 20
Зона вылета
|Эльче
|36
|4
|9
|23
|28-66
|21
|19.4