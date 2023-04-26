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Валенсия - Эспаньол 28 Мая прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
28 Мая 2023 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Валенсия
Эспаньол

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Эспаньол, которое состоится 28 Мая 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Эспаньол
Барселона
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
2ПортугалиязщТьерри Коррея
12ГвинеязщМуктар Дьякаби
5БразилиязщГабриэл Паулиста
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
17ИспанияпзНико Гонсалес
18ПортугалияпзАндре Алмейда
36ИспанияпзХави Герра
40ИспаниянпДиего Лопес
16БразилиянпСамуэл Лино
9НидерландынпДжастин Клюйверт
13ИспанияврФернандо Пачеко
22ИспаниязщАлеш Видаль
23МексиказщСесар Монтес
5ИспаниязщФернандо Калеро
4УругвайзщЛеандро Кабрера
14ИспаниязщБриан Оливан
6ИспанияпзДенис Суарес
10ИспанияпзСерхи Дардер
7ИспанияпзХавьер Пуадо
21ИспаниянпНиколас Рибаудо
9Испаниянп Хоселу
Главные тренеры
ИспанияРубен Бараха
ИспанияЛуис Гарсия
История личных встреч
02.10.2022 Испания - Примера 7-й тур Эспаньол2 : 2Валенсия
14.05.2022 Испания - Примера 37-й тур Эспаньол1 : 1Валенсия
31.12.2021 Испания - Примера 19-й тур Валенсия1 : 2Эспаньол
16.07.2020 Испания - Примера 37-й тур Валенсия1 : 0Эспаньол
02.11.2019 Испания - Примера 12-й тур Эспаньол1 : 2Валенсия
17.02.2019 Испания - Примера 24-й тур Валенсия0 : 0Эспаньол
26.08.2018 Испания - Примера 2-й тур Эспаньол2 : 0Валенсия
08.04.2018 Испания - Примера 31-й тур Валенсия1 : 0Эспаньол
19.11.2017 Испания - Примера 12-й тур Эспаньол0 : 2Валенсия
13.05.2017 Испания - Примера 37-й тур Эспаньол0 : 1Валенсия
25.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 1 : 0Валенсия
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Валенсия1 : 0
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 1 : 2Валенсия
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Валенсия1 : 1
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур 2 : 1Валенсия
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Эспаньол3 : 3
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 1 : 2Эспаньол
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Эспаньол2 : 4
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 3 : 2Эспаньол
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Эспаньол1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона36 27 4 5 66-18 85 78.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид36 23 5 8 72-34 74 68.5
3
Лига чемпионов
Атлетико М36 22 7 7 66-30 73 67.6
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад36 20 8 8 48-32 68 63.0
5
Лига Европы
Вильярреал36 19 6 11 56-36 63 58.3
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис36 16 8 12 43-39 56 51.9
7 Осасуна36 14 8 14 34-39 50 46.3
8 Атлетик Б36 14 8 14 46-41 50 46.3
9 Жирона36 13 10 13 56-51 49 45.4
10 Севилья36 13 10 13 45-50 49 45.4
11 Мальорка36 13 8 15 34-40 47 43.5
12 Райо Вальекано36 12 10 14 43-49 46 42.6
13 Валенсия36 11 7 18 39-42 40 37.0
14 Сельта36 10 10 16 41-51 40 37.0
15 Альмерия36 11 6 19 46-62 39 36.1
16 Кадис36 9 11 16 28-52 38 35.2
17 Вальядолид36 11 5 20 33-63 38 35.2
18
Зона вылета
Хетафе36 9 11 16 32-44 38 35.2
19
Зона вылета
Эспаньол36 8 11 17 47-64 35 32.4
20
Зона вылета
Эльче36 4 9 23 28-66 21 19.4

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