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Альмерия - Вальядолид 28 Мая прямая трансляция

Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
28 Мая 2023 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Альмерия
Вальядолид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Вальядолид, которое состоится 28 Мая 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Альмерия
Альмерия
Вальядолид
Вальядолид
13ИспанияврФернандо Мартинес
19БразилиязщРодриго Эли
22СербиязщСрджан Бабич
15Экваториальная ГвинеязщСерхио Акьем
17ИспанияпзАлехандро Посо
6Испанияпз Сезар
3ИспанияпзГонсало Мелеро
5АргентинапзЛукас Робертоне
10ИспаниянпАдриан Эмбарба
7БельгиянпЛарджи Рамазани
14Бразилиянп Лазаро
1ИспанияврХорди Масип
27ИспаниязщИван Фреснеда
20КамерунзщМартин Онгла
5ИспаниязщХави Санчес
12УругвайзщЛукас Оласа
6ИспанияпзАльваро Агуадо
17ИспанияпзРоке Меса
11ЭквадорпзГонсало Плата
10ИспаниянпОскар Плано
25КанаданпКайл Ларин
22ВенесуэланпДарвин Мачис
Главные тренеры
ИспанияХоан Руби
УругвайПауло Пессолано
История личных встреч
05.09.2022 Испания - Примера 4-й тур Вальядолид1 : 0Альмерия
16.04.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 36-й тур Вальядолид2 : 2Альмерия
20.11.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 17-й тур Альмерия3 : 1Вальядолид
18.03.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 31-й тур Вальядолид2 : 1Альмерия
15.10.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 10-й тур Альмерия1 : 1Вальядолид
07.05.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 37-й тур Альмерия0 : 3Вальядолид
26.11.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 16-й тур Вальядолид0 : 0Альмерия
03.04.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 32-й тур Вальядолид1 : 1Альмерия
01.11.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 11-й тур Альмерия1 : 1Вальядолид
30.03.2014 Испания - Примера 31-й тур Вальядолид1 : 0Альмерия
23.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 1 : 0Альмерия
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Альмерия3 : 0
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 3 : 1Альмерия
02.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Альмерия2 : 1
29.04.2023 Испания - Примера 32-й тур 4 : 2Альмерия
23.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Вальядолид3 : 1
19.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 2 : 0Вальядолид
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Вальядолид0 : 3
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 2 : 1Вальядолид
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Вальядолид2 : 5
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона36 27 4 5 66-18 85 78.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид36 23 5 8 72-34 74 68.5
3
Лига чемпионов
Атлетико М36 22 7 7 66-30 73 67.6
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад36 20 8 8 48-32 68 63.0
5
Лига Европы
Вильярреал36 19 6 11 56-36 63 58.3
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис36 16 8 12 43-39 56 51.9
7 Осасуна36 14 8 14 34-39 50 46.3
8 Атлетик Б36 14 8 14 46-41 50 46.3
9 Жирона36 13 10 13 56-51 49 45.4
10 Севилья36 13 10 13 45-50 49 45.4
11 Мальорка36 13 8 15 34-40 47 43.5
12 Райо Вальекано36 12 10 14 43-49 46 42.6
13 Валенсия36 11 7 18 39-42 40 37.0
14 Сельта36 10 10 16 41-51 40 37.0
15 Альмерия36 11 6 19 46-62 39 36.1
16 Кадис36 9 11 16 28-52 38 35.2
17 Вальядолид36 11 5 20 33-63 38 35.2
18
Зона вылета
Хетафе36 9 11 16 32-44 38 35.2
19
Зона вылета
Эспаньол36 8 11 17 47-64 35 32.4
20
Зона вылета
Эльче36 4 9 23 28-66 21 19.4

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