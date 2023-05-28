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Жирона - Бетис 28 Мая прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
28 Мая 2023 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Жирона
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Бетис, которое состоится 28 Мая 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Бетис
Севилья
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
15Испаниязщ Хуанпе
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
20БразилиязщЯн Коуту
5ИспанияпзДавид Лопес
18ИспанияпзОриоль Ромеу
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
17ИспанияпзРодриго Рикельме
8УкраинанпВиктор Цыганков
9АргентинанпВалентин Кастельянос
1ЧиливрКлаудио Браво
23СенегалзщЮссуф Сабали
3ИспаниязщЭдгар Гонсалес
19ИталиязщЛуис Фелипе
33ИспаниязщХуан Миранда
5АргентинапзГвидо Родригес
18МексикапзАндрес Гуардадо
28ИспанияпзРодри Санчес
10ИспанияпзСерхио Каналес
21ИспаниянпАйосе Перес
9ИспаниянпБорха Иглесиас
Главные тренеры
ИспанияАнхель Мичел
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
18.09.2022 Испания - Примера 6-й тур Бетис2 : 1Жирона
20.01.2019 Испания - Примера 20-й тур Бетис3 : 2Жирона
27.09.2018 Испания - Примера 6-й тур Жирона0 : 1Бетис
13.04.2018 Испания - Примера 32-й тур Жирона0 : 1Бетис
25.11.2017 Испания - Примера 13-й тур Бетис2 : 2Жирона
21.02.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 26-й тур Бетис2 : 1Жирона
21.09.2014 Испания - Сегунда Сегунда. 5-й тур Жирона1 : 3Бетис
23.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 1 : 1Жирона
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Жирона1 : 2
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 2 : 2Жирона
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Жирона2 : 1
01.05.2023 Испания - Примера 32-й тур 0 : 2Жирона
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Бетис0 : 1
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 0 : 0Бетис
15.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Бетис3 : 1
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 0 : 1Бетис
29.04.2023 Испания - Примера 32-й тур 4 : 0Бетис
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона36 27 4 5 66-18 85 78.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид36 23 5 8 72-34 74 68.5
3
Лига чемпионов
Атлетико М36 22 7 7 66-30 73 67.6
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад36 20 8 8 48-32 68 63.0
5
Лига Европы
Вильярреал36 19 6 11 56-36 63 58.3
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис36 16 8 12 43-39 56 51.9
7 Осасуна36 14 8 14 34-39 50 46.3
8 Атлетик Б36 14 8 14 46-41 50 46.3
9 Жирона36 13 10 13 56-51 49 45.4
10 Севилья36 13 10 13 45-50 49 45.4
11 Мальорка36 13 8 15 34-40 47 43.5
12 Райо Вальекано36 12 10 14 43-49 46 42.6
13 Валенсия36 11 7 18 39-42 40 37.0
14 Сельта36 10 10 16 41-51 40 37.0
15 Альмерия36 11 6 19 46-62 39 36.1
16 Кадис36 9 11 16 28-52 38 35.2
17 Вальядолид36 11 5 20 33-63 38 35.2
18
Зона вылета
Хетафе36 9 11 16 32-44 38 35.2
19
Зона вылета
Эспаньол36 8 11 17 47-64 35 32.4
20
Зона вылета
Эльче36 4 9 23 28-66 21 19.4

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