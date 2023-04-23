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Верона - Эмполи 28 Мая прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
28 Мая 2023 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Верона
Эмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Эмполи, которое состоится 28 Мая 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Эмполи
Эмполи
1ИталияврЛоренцо Монтипо
23ИталиязщДжанджакомо Маньяни
6ШвециязщИсак Хин
32КолумбиязщХуан Давид Кабаль Мурильо
29ИталиязщФабио Депаоли
5ИталияпзМарко Фараони
61ФранцияпзАдриен Тамез
28ДанияпзОливер Абильгор
7ИталияпзСимоне Верди
26БельгиянпСириль Нгонж
19Босния и ГерцеговинанпМилан Джурич
13ИталияврГульельмо Викарио
24НигериязщТайронн Эбюэхи
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
33ИталиязщСебастьяно Луперто
3Новая ЗеландиязщЛиберато Кэкачей
5ИталияпзАльберто Грасси
32ШвейцарияпзНиколас Хаас
11Кот-д'ИвуарпзЖан-Даниэль Акпа Акпро
21ИталияпзЯкопо Фаццини
28ИталияпзНиколо Камбьяги
19ИталиянпФранческо Капуто
Главные тренеры
ИталияМарко Цаффарони
ИталияПаоло Дзанетти
История личных встреч
31.08.2022 Италия - Серия А 4-й тур Эмполи1 : 1Верона
20.03.2022 Италия - Серия А 30-й тур Эмполи1 : 1Верона
15.12.2021 Кубок Италии 2-й раунд Верона3 : 4Эмполи
22.11.2021 Италия - Серия А 13-й тур Верона2 : 1Эмполи
20.04.2016 Италия - Серия А 34-й тур Эмполи1 : 0Верона
06.12.2015 Италия - Серия А 15-й тур Верона0 : 1Эмполи
17.05.2015 Италия - Серия А 36-й тур Верона2 : 1Эмполи
06.01.2015 Италия - Серия А 17-й тур Эмполи0 : 0Верона
20.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур 3 : 1Верона
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Верона0 : 1
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 0 : 1Верона
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Верона0 : 6
30.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур 1 : 1Верона
22.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур Эмполи4 : 1
15.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 1 : 1Эмполи
08.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Эмполи2 : 1
04.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Эмполи3 : 1
30.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур 2 : 1Эмполи
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи36 27 5 4 73-26 86 79.6
2
Лига чемпионов
Лацио36 20 8 8 55-28 68 63.0
3
Лига чемпионов
Интер М36 21 3 12 67-40 66 61.1
4
Лига чемпионов
Милан36 18 10 8 60-42 64 59.3
5
Лига Европы
Аталанта36 18 7 11 59-43 61 56.5
6
Лига Европы
Рома36 17 9 10 47-35 60 55.6
7
Квалификация Лиги конференций
Ювентус36 21 6 9 55-32 59 -10 54.6
8 Торино37 14 11 12 42-40 53 47.7
9 Монца36 14 10 12 46-46 52 48.1
10 Фиорентина36 13 11 12 48-41 50 46.3
11 Болонья36 13 11 12 48-45 50 46.3
12 Удинезе37 11 13 13 47-47 46 41.4
13 Сассуоло37 12 9 16 46-58 45 40.5
14 Эмполи36 10 12 14 36-46 42 38.9
15 Салернитана37 9 15 13 48-60 42 37.8
16 Лечче36 7 12 17 30-43 33 30.6
17 Специя37 6 13 18 30-60 31 27.9
18
Зона вылета
Верона36 7 9 20 29-55 30 27.8
19
Зона вылета
Кремонезе36 4 12 20 32-66 24 22.2
20
Зона вылета
Сампдория37 3 10 24 24-69 19 17.1

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