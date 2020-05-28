Болонья - Наполи 28 Мая прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
28 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Наполи, которое состоится 28 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Наполи
Неаполь
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|14
|зщ
|Кевин Бонифаци
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|50
|зщ
|Андреа Камбьязо
|8
|пз
|Николас Домингес
|30
|пз
|Йерди Схаутен
|20
|пз
|Михел Эбишер
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|99
|нп
|Муса Барроу
|9
|нп
|Марко Арнаутович
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|21
|нп
|Маттео Политано
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Тьяго Мотта
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|16.10.2022
|Италия - Серия А
|10-й тур
|3 : 2
|17.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 2
|28.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|3 : 0
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 1
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 1
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|01.12.2019
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|25.05.2019
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 2
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|19-й тур
|3 : 2
|28.01.2018
|Италия - Серия А
|22-й тур
|3 : 1
|20.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 5
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|08.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|04.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 1
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 0
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|04.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|36
|27
|5
|4
|73-26
|86
|79.6
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|36
|20
|8
|8
|55-28
|68
|63.0
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|36
|21
|3
|12
|67-40
|66
|61.1
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|36
|18
|10
|8
|60-42
|64
|59.3
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|36
|18
|7
|11
|59-43
|61
|56.5
| 6
Лига Европы
|Рома
|36
|17
|9
|10
|47-35
|60
|55.6
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|36
|21
|6
|9
|55-32
|59
|-10
|54.6
|8
|Торино
|37
|14
|11
|12
|42-40
|53
|47.7
|9
|Монца
|36
|14
|10
|12
|46-46
|52
|48.1
|10
|Фиорентина
|36
|13
|11
|12
|48-41
|50
|46.3
|11
|Болонья
|36
|13
|11
|12
|48-45
|50
|46.3
|12
|Удинезе
|37
|11
|13
|13
|47-47
|46
|41.4
|13
|Сассуоло
|37
|12
|9
|16
|46-58
|45
|40.5
|14
|Эмполи
|36
|10
|12
|14
|36-46
|42
|38.9
|15
|Салернитана
|37
|9
|15
|13
|48-60
|42
|37.8
|16
|Лечче
|36
|7
|12
|17
|30-43
|33
|30.6
|17
|Специя
|37
|6
|13
|18
|30-60
|31
|27.9
| 18
Зона вылета
|Верона
|36
|7
|9
|20
|29-55
|30
|27.8
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|36
|4
|12
|20
|32-66
|24
|22.2
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|37
|3
|10
|24
|24-69
|19
|17.1