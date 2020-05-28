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Болонья - Наполи 28 Мая прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
28 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Болонья
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Наполи, которое состоится 28 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Наполи
Неаполь
28ПольшаврЛукаш Скорупски
3АвстриязщСтефан Пош
14ИталиязщКевин Бонифаци
26КолумбиязщДжон Лукуми
50ИталиязщАндреа Камбьязо
8АргентинапзНиколас Домингес
30НидерландыпзЙерди Схаутен
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
99ГамбиянпМуса Барроу
9АвстриянпМарко Арнаутович
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
3Южная КореязщКим Мин Джэ
17УругвайзщМатиас Оливера
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
20ПольшапзПётр Зелиньски
21ИталиянпМаттео Политано
9НигериянпВиктор Осимхен
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
Главные тренеры
ИталияТьяго Мотта
ИталияТьяго Мотта
ИталияЛучано Спаллетти
История личных встреч
16.10.2022 Италия - Серия А 10-й тур Наполи3 : 2Болонья
17.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур Болонья0 : 2Наполи
28.10.2021 Италия - Серия А 10-й тур Наполи3 : 0Болонья
07.03.2021 Италия - Серия А 26-й тур Наполи3 : 1Болонья
08.11.2020 Италия - Серия А 7-й тур Болонья0 : 1Наполи
15.07.2020 Италия - Серия А 33-й тур Болонья1 : 1Наполи
01.12.2019 Италия - Серия А 14-й тур Наполи1 : 2Болонья
25.05.2019 Италия - Серия А 38-й тур Болонья3 : 2Наполи
29.12.2018 Италия - Серия А 19-й тур Наполи3 : 2Болонья
28.01.2018 Италия - Серия А 22-й тур Наполи3 : 1Болонья
20.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур 1 : 5Болонья
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Болонья0 : 0
08.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 1 : 1Болонья
04.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 3 : 1Болонья
30.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур Болонья1 : 1
21.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур Наполи3 : 1
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 2 : 0Наполи
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Наполи1 : 0
04.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 1 : 1Наполи
30.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур Наполи1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи36 27 5 4 73-26 86 79.6
2
Лига чемпионов
Лацио36 20 8 8 55-28 68 63.0
3
Лига чемпионов
Интер М36 21 3 12 67-40 66 61.1
4
Лига чемпионов
Милан36 18 10 8 60-42 64 59.3
5
Лига Европы
Аталанта36 18 7 11 59-43 61 56.5
6
Лига Европы
Рома36 17 9 10 47-35 60 55.6
7
Квалификация Лиги конференций
Ювентус36 21 6 9 55-32 59 -10 54.6
8 Торино37 14 11 12 42-40 53 47.7
9 Монца36 14 10 12 46-46 52 48.1
10 Фиорентина36 13 11 12 48-41 50 46.3
11 Болонья36 13 11 12 48-45 50 46.3
12 Удинезе37 11 13 13 47-47 46 41.4
13 Сассуоло37 12 9 16 46-58 45 40.5
14 Эмполи36 10 12 14 36-46 42 38.9
15 Салернитана37 9 15 13 48-60 42 37.8
16 Лечче36 7 12 17 30-43 33 30.6
17 Специя37 6 13 18 30-60 31 27.9
18
Зона вылета
Верона36 7 9 20 29-55 30 27.8
19
Зона вылета
Кремонезе36 4 12 20 32-66 24 22.2
20
Зона вылета
Сампдория37 3 10 24 24-69 19 17.1

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