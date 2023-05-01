Лацио - Кремонезе 28 Мая прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Кремонезе, которое состоится 28 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 4
|14.01.2020
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 1
|12.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 2
|06.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 0
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|3 : 1
|20.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 5
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1