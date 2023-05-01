20:21 ()
Свернуть список

Лацио - Кремонезе 28 Мая прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Кремонезе, которое состоится 28 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
18.09.2022 Италия - Серия А 7-й тур Кремонезе0 : 4Лацио
14.01.2020 Кубок Италии 1/8 финала Лацио4 : 0Кремонезе
21.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур 0 : 1Лацио
12.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Лацио2 : 2
06.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 2 : 0Лацио
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Лацио2 : 0
30.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур 3 : 1Лацио
20.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур Кремонезе1 : 5
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 2 : 0Кремонезе
06.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Кремонезе2 : 0
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 1 : 1Кремонезе
30.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур Кремонезе1 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close