Монца - Лечче 28 Мая прямая трансляция
Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
28 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Лечче, которое состоится 28 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Лечче
Лечче
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|55
|зщ
|Армандо Иццо
|4
|зщ
|Марлон
|19
|зщ
|Самуэле Биринделли
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|32
|пз
|Маттео Пессина
|6
|пз
|Николо Ровелла
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|47
|нп
|Дани Карвалью
|17
|нп
|Джанлука Капрари
|37
|нп
|Андреа Петанья
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|93
|зщ
|Самуэль Юмтити
|25
|зщ
|Антонино Галло
|29
|зщ
|Алексис Блен
|7
|пз
|Кристоффер Аскильдсен
|28
|нп
|Реми Уден
|27
|нп
|Габриэл Стрефезза
|77
|нп
|Ассан Сесай
|11
|нп
|Федерико Ди Франческо
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Марко Барони
История личных встреч
|11.09.2022
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|27.02.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 26-й тур
|0 : 1
|01.10.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 7-й тур
|3 : 0
|04.05.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 36-й тур
|1 : 0
|04.01.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 17-й тур
|0 : 0
|19.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 2
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 0
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|28.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 2
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 0
|12.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 2
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 1
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 1
|28.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|36
|27
|5
|4
|73-26
|86
|79.6
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|36
|20
|8
|8
|55-28
|68
|63.0
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|36
|21
|3
|12
|67-40
|66
|61.1
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|36
|18
|10
|8
|60-42
|64
|59.3
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|36
|18
|7
|11
|59-43
|61
|56.5
| 6
Лига Европы
|Рома
|36
|17
|9
|10
|47-35
|60
|55.6
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|36
|21
|6
|9
|55-32
|59
|-10
|54.6
|8
|Торино
|37
|14
|11
|12
|42-40
|53
|47.7
|9
|Монца
|36
|14
|10
|12
|46-46
|52
|48.1
|10
|Фиорентина
|36
|13
|11
|12
|48-41
|50
|46.3
|11
|Болонья
|36
|13
|11
|12
|48-45
|50
|46.3
|12
|Удинезе
|37
|11
|13
|13
|47-47
|46
|41.4
|13
|Сассуоло
|37
|12
|9
|16
|46-58
|45
|40.5
|14
|Эмполи
|36
|10
|12
|14
|36-46
|42
|38.9
|15
|Салернитана
|37
|9
|15
|13
|48-60
|42
|37.8
|16
|Лечче
|36
|7
|12
|17
|30-43
|33
|30.6
|17
|Специя
|37
|6
|13
|18
|30-60
|31
|27.9
| 18
Зона вылета
|Верона
|36
|7
|9
|20
|29-55
|30
|27.8
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|36
|4
|12
|20
|32-66
|24
|22.2
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|37
|3
|10
|24
|24-69
|19
|17.1