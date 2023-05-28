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Монца - Лечче 28 Мая прямая трансляция

Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
28 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Монца
Лечче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Лечче, которое состоится 28 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Лечче
Лечче
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
55ИталиязщАрмандо Иццо
4Бразилиязщ Марлон
19ИталиязщСамуэле Биринделли
30БразилиязщКарлос Аугусто
32ИталияпзМаттео Пессина
6ИталияпзНиколо Ровелла
84ИталиянпПатрик Чиурриа
47ПортугалиянпДани Карвалью
17ИталиянпДжанлука Капрари
37ИталиянпАндреа Петанья
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ФранциязщВалентен Жендрей
6ИталиязщФедерико Баскиротто
93ФранциязщСамуэль Юмтити
25ИталиязщАнтонино Галло
29ФранциязщАлексис Блен
7НорвегияпзКристоффер Аскильдсен
28ФранциянпРеми Уден
27БразилиянпГабриэл Стрефезза
77ГамбиянпАссан Сесай
11ИталиянпФедерико Ди Франческо
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияМарко Барони
История личных встреч
11.09.2022 Италия - Серия А 6-й тур Лечче1 : 1Монца
27.02.2022 Италия - Серия B Серия B. 26-й тур Монца0 : 1Лечче
01.10.2021 Италия - Серия B Серия B. 7-й тур Лечче3 : 0Монца
04.05.2021 Италия - Серия B Серия B. 36-й тур Монца1 : 0Лечче
04.01.2021 Италия - Серия B Серия B. 17-й тур Лечче0 : 0Монца
19.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур 1 : 2Монца
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Монца2 : 0
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 1 : 1Монца
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Монца1 : 1
28.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур 0 : 2Монца
21.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур Лечче0 : 0
12.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 2 : 2Лечче
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Лечче0 : 1
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 2 : 1Лечче
28.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур Лечче1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи36 27 5 4 73-26 86 79.6
2
Лига чемпионов
Лацио36 20 8 8 55-28 68 63.0
3
Лига чемпионов
Интер М36 21 3 12 67-40 66 61.1
4
Лига чемпионов
Милан36 18 10 8 60-42 64 59.3
5
Лига Европы
Аталанта36 18 7 11 59-43 61 56.5
6
Лига Европы
Рома36 17 9 10 47-35 60 55.6
7
Квалификация Лиги конференций
Ювентус36 21 6 9 55-32 59 -10 54.6
8 Торино37 14 11 12 42-40 53 47.7
9 Монца36 14 10 12 46-46 52 48.1
10 Фиорентина36 13 11 12 48-41 50 46.3
11 Болонья36 13 11 12 48-45 50 46.3
12 Удинезе37 11 13 13 47-47 46 41.4
13 Сассуоло37 12 9 16 46-58 45 40.5
14 Эмполи36 10 12 14 36-46 42 38.9
15 Салернитана37 9 15 13 48-60 42 37.8
16 Лечче36 7 12 17 30-43 33 30.6
17 Специя37 6 13 18 30-60 31 27.9
18
Зона вылета
Верона36 7 9 20 29-55 30 27.8
19
Зона вылета
Кремонезе36 4 12 20 32-66 24 22.2
20
Зона вылета
Сампдория37 3 10 24 24-69 19 17.1

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