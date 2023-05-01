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АЗ Алкмар - ПСВ Эйндховен 28 Мая прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
28 Мая 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
АЗ Алкмар
ПСВ Эйндховен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - ПСВ Эйндховен, которое состоится 28 Мая 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1АвстралияврМэтью Райан
2ЯпониязщЮкинари Сугавара
31НидерландызщСэм Бёкема
3ГрециязщПантелис Хацидиакос
5ВенгриязщМилош Керкез
16НидерландыпзСвен Мейнанс
8НидерландыпзЙорди Класи
6НидерландыпзТейьяни Рейндерс
19НидерландынпМирон ван Бредероде
9ГрециянпВангелис Павлидис
11ШвециянпЙеспер Карлссон
1АргентинаврWalter Benitez
29АвстриязщФилипп Мвене
5БразилиязщАндре Рамальо
22АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
30НидерландызщPatrick van Aanholt
6Кот-д'ИвуарпзИбраим Сангаре
20НидерландыпзГус Тиль
23НидерландыпзЙоей Верман
21НидерландыпзАнвар Эль-Гази
7НидерландыпзЧави Симонс
9НидерландынпЛюк де Йонг
Главные тренеры
НидерландыРуд ван Нистелрой
История личных встреч
12.11.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур ПСВ Эйндховен0 : 1АЗ Алкмар
05.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур ПСВ Эйндховен1 : 2АЗ Алкмар
11.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур АЗ Алкмар0 : 3ПСВ Эйндховен
21.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур АЗ Алкмар2 : 0ПСВ Эйндховен
13.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур ПСВ Эйндховен1 : 3АЗ Алкмар
27.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур ПСВ Эйндховен0 : 4АЗ Алкмар
12.05.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур АЗ Алкмар1 : 0ПСВ Эйндховен
22.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1АЗ Алкмар
07.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур АЗ Алкмар2 : 3ПСВ Эйндховен
12.08.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур ПСВ Эйндховен3 : 2АЗ Алкмар
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 0 : 3АЗ Алкмар
18.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 2-й матч АЗ Алкмар0 : 1
14.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур АЗ Алкмар5 : 1
11.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 1-й матч 2 : 1АЗ Алкмар
06.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 0 : 0АЗ Алкмар
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур ПСВ Эйндховен3 : 3
14.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1
06.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 0 : 1ПСВ Эйндховен
30.04.2023 Кубок Нидерландов Финал 1 : 1 2 : 3ПСВ Эйндховен
23.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд3382
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен3372
3
Квалификация Лиги Европы
Аякс3369
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар3367
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте3361
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта3356
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт3351
8 Херенвен3343
9 Валвейк3341
10 Гоу Эхед Иглс3340
11 НЕК Неймеген3338
12 Витесс3337
13 Фортуна3335
14 Волендам3333
15 Эксельсиор3332
16
Стыковая зона
Эммен3328
17
Зона вылета
Гронинген3318
18
Зона вылета
Камбюр3316

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