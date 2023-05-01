АЗ Алкмар - ПСВ Эйндховен 28 Мая прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
28 Мая 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - ПСВ Эйндховен, которое состоится 28 Мая 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|1
|вр
|Мэтью Райан
|2
|зщ
|Юкинари Сугавара
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|3
|зщ
|Пантелис Хацидиакос
|5
|зщ
|Милош Керкез
|16
|пз
|Свен Мейнанс
|8
|пз
|Йорди Класи
|6
|пз
|Тейьяни Рейндерс
|19
|нп
|Мирон ван Бредероде
|9
|нп
|Вангелис Павлидис
|11
|нп
|Йеспер Карлссон
|1
|вр
|Walter Benitez
|29
|зщ
|Филипп Мвене
|5
|зщ
|Андре Рамальо
|22
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|30
|зщ
|Patrick van Aanholt
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|20
|пз
|Гус Тиль
|23
|пз
|Йоей Верман
|21
|пз
|Анвар Эль-Гази
|7
|пз
|Чави Симонс
|9
|нп
|Люк де Йонг
Главные тренеры
|Руд ван Нистелрой
История личных встреч
|12.11.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 1
|05.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 2
|11.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 3
|21.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|2 : 0
|13.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 3
|27.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|0 : 4
|12.05.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 0
|22.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|3 : 1
|07.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 3
|12.08.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|3 : 2
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 3
|18.05.2023
|Лига конференций
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|14.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|5 : 1
|11.05.2023
|Лига конференций
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|06.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 0
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 3
|14.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 1
|30.04.2023
|Кубок Нидерландов
|Финал
|1 : 1 2 : 3
|23.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|33
|82
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|33
|72
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Аякс
|33
|69
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|33
|67
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|33
|61
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|33
|56
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|33
|51
|8
|Херенвен
|33
|43
|9
|Валвейк
|33
|41
|10
|Гоу Эхед Иглс
|33
|40
|11
|НЕК Неймеген
|33
|38
|12
|Витесс
|33
|37
|13
|Фортуна
|33
|35
|14
|Волендам
|33
|33
|15
|Эксельсиор
|33
|32
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|33
|28
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|33
|18
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|33
|16