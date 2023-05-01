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Ювентус - Милан 28 Мая прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Милан, которое состоится 28 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
08.10.2022 Италия - Серия А 9-й тур Милан2 : 0Ювентус
23.01.2022 Италия - Серия А 23-й тур Милан0 : 0Ювентус
19.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Ювентус1 : 1Милан
09.05.2021 Италия - Серия А 35-й тур Ювентус0 : 3Милан
06.01.2021 Италия - Серия А 16-й тур Милан1 : 3Ювентус
07.07.2020 Италия - Серия А 31-й тур Милан4 : 2Ювентус
12.06.2020 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч Ювентус0 : 0Милан
13.02.2020 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Милан1 : 1Ювентус
10.11.2019 Италия - Серия А 12-й тур Ювентус1 : 0Милан
06.04.2019 Италия - Серия А 31-й тур Ювентус2 : 1Милан
22.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур 4 : 1Ювентус
18.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч 2 : 1 ДВЮвентус
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Ювентус2 : 0
11.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч Ювентус1 : 1
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 0 : 2Ювентус
20.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур Милан5 : 1
16.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч 1 : 0Милан
13.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 2 : 0Милан
10.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Милан0 : 2
06.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Милан2 : 0

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