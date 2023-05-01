Ювентус - Милан 28 Мая прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Милан, которое состоится 28 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|08.10.2022
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|23.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|19.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|09.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 3
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 3
|07.07.2020
|Италия - Серия А
|31-й тур
|4 : 2
|12.06.2020
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|13.02.2020
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|10.11.2019
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 0
|06.04.2019
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|22.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|4 : 1
|18.05.2023
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1 ДВ
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 0
|11.05.2023
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 2
|20.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|5 : 1
|16.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|13.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 0
|10.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|06.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0