Твенте - Аякс 28 Мая прямая трансляция
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
28 Мая 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Аякс, которое состоится 28 Мая 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде
Аякс
Амстердам
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|20
|зщ
|Джошуа Бренет
|4
|зщ
|Хулио Плегесуэло
|3
|зщ
|Робин Проппер
|5
|зщ
|Гейс Смал
|18
|пз
|Михел Влап
|23
|пз
|Михал Садилек
|8
|пз
|Рамиз Зерруки
|7
|нп
|Вацлав Черны
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
|10
|нп
|Виргил Мисидьян
|12
|вр
|Херонимо Рульи
|15
|зщ
|Девайн Ренш
|2
|зщ
|Юрриен Тимбер
|57
|зщ
|Йоррел Хато
|5
|зщ
|Оуэн Вейндал
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|4
|пз
|Эдсон Альварес
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
|9
|нп
|Брайан Бробби
|7
|нп
|Стивен Бергвейн
|10
|нп
|Душан Тадич
Главные тренеры
|Рон Янс
|Джон Хейтинга
История личных встреч
|09.02.2023
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|0 : 1
|14.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 0
|13.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|5 : 0
|22.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 1
|14.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 3
|05.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 2
|01.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 5
|11.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 1
|20.12.2017
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 1 6 : 5
|02.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|3 : 3
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 5
|12.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|4 : 0
|07.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 3
|23.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 3
|16.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 1
|16.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 3
|06.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 0
|30.04.2023
|Кубок Нидерландов
|Финал
|1 : 1 2 : 3
|23.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|33
|82
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|33
|72
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Аякс
|33
|69
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|33
|67
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|33
|61
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|33
|56
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|33
|51
|8
|Херенвен
|33
|43
|9
|Валвейк
|33
|41
|10
|Гоу Эхед Иглс
|33
|40
|11
|НЕК Неймеген
|33
|38
|12
|Витесс
|33
|37
|13
|Фортуна
|33
|35
|14
|Волендам
|33
|33
|15
|Эксельсиор
|33
|32
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|33
|28
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|33
|18
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|33
|16