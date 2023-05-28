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Твенте - Аякс 28 Мая прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
28 Мая 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Твенте
Аякс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Аякс, которое состоится 28 Мая 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
Аякс
Амстердам
1ГерманияврЛарс Уннерсталл
20НидерландызщДжошуа Бренет
4ИспаниязщХулио Плегесуэло
3НидерландызщРобин Проппер
5НидерландызщГейс Смал
18НидерландыпзМихел Влап
23ЧехияпзМихал Садилек
8АлжирпзРамиз Зерруки
7ЧехиянпВацлав Черны
9НидерландынпРикки ван Волфсвинкель
10НидерландынпВиргил Мисидьян
12АргентинаврХеронимо Рульи
15НидерландызщДевайн Ренш
2НидерландызщЮрриен Тимбер
57НидерландызщЙоррел Хато
5НидерландызщОуэн Вейндал
8НидерландыпзКеннет Тейлор
4МексикапзЭдсон Альварес
20ГанапзМохаммед Кудус
9НидерландынпБрайан Бробби
7НидерландынпСтивен Бергвейн
10СербиянпДушан Тадич
Главные тренеры
НидерландыРон Янс
НидерландыДжон Хейтинга
История личных встреч
09.02.2023 Кубок Нидерландов 1/8 финала Твенте0 : 1Аякс
14.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Аякс0 : 0Твенте
13.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Аякс5 : 0Твенте
22.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Твенте1 : 1Аякс
14.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Твенте1 : 3Аякс
05.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Аякс1 : 2Твенте
01.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Твенте2 : 5Аякс
11.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Аякс2 : 1Твенте
20.12.2017 Кубок Нидерландов 1/8 финала Твенте1 : 1 6 : 5Аякс
02.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Твенте3 : 3Аякс
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 0 : 5Твенте
12.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Твенте4 : 0
07.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 0 : 3Твенте
23.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Твенте3 : 3
16.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур 1 : 0Твенте
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Аякс3 : 1
16.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 2 : 3Аякс
06.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Аякс0 : 0
30.04.2023 Кубок Нидерландов Финал Аякс1 : 1 2 : 3
23.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур 3 : 0Аякс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд3382
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен3372
3
Квалификация Лиги Европы
Аякс3369
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар3367
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте3361
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта3356
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт3351
8 Херенвен3343
9 Валвейк3341
10 Гоу Эхед Иглс3340
11 НЕК Неймеген3338
12 Витесс3337
13 Фортуна3335
14 Волендам3333
15 Эксельсиор3332
16
Стыковая зона
Эммен3328
17
Зона вылета
Гронинген3318
18
Зона вылета
Камбюр3316

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