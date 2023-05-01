Тунис U20 - Уругвай U20 28 Мая прямая трансляция
28 Мая 2023 года в 21:00 (+03:00). U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Группа E. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тунис U20 - Уругвай U20, которое состоится 28 Мая 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2023 - финальный раунд, Группа E. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тунис U20
Уругвай U20
Главные тренеры
|Монтассер Лухиши
История личных встреч
|26.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа E. 2-й тур
|0 : 3
|22.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа E. 1-й тур
|1 : 0
|25.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа E. 2-й тур
|2 : 3
|23.05.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|Группа E. 1-й тур
|4 : 0
|11.06.2017
|U20 ЧМ-2017 - финальный раунд
|За 3-е место
|0 : 0 1 : 4
|08.06.2017
|U20 ЧМ-2017 - финальный раунд
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 4
|04.06.2017
|U20 ЧМ-2017 - финальный раунд
|1/4 финала
|2 : 2 4 : 5
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Аргентина U20
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Узбекистан U20
|3
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Новая Зеландия U20
|3
|4
|4
|Гватемала U20
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|США U20
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Эквадор U20
|3
|6
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словакия U20
|3
|3
|4
|Фиджи U20
|3
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Колумбия U20
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Япония U20
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Израиль U20
|2
|1
|4
|Сенегал U20
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нигерия U20
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Бразилия U20
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Италия U20
|2
|3
|4
|Доминиканская Республика U20
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Англия U20
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Уругвай U20
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Тунис U20
|2
|3
|4
|Ирак U20
|2
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Гамбия U20
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Южная Корея U20
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Гондурас U20
|2
|1
|4
|Франция U20
|2
|0