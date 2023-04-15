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Атырау - Астана 28 Мая прямая трансляция

28 Мая 2023 года в 15:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 11-й тур
Атырау
Астана

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атырау - Астана, которое состоится 28 Мая 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атырау
Атырау
Астана
Астана
История личных встреч
23.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Астана5 : 1Атырау
21.05.2022 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Атырау1 : 1Астана
18.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Атырау0 : 2Астана
10.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Астана6 : 2Атырау
25.09.2019 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Атырау1 : 4Астана
01.05.2019 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Атырау0 : 3Астана
03.04.2019 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Астана3 : 1Атырау
26.09.2018 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Атырау0 : 1Астана
28.07.2018 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Астана2 : 0Атырау
13.05.2018 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Атырау0 : 2Астана
20.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур 0 : 3Атырау
13.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Атырау2 : 1
07.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур 1 : 1Атырау
23.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Атырау2 : 1
16.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур 4 : 0Атырау
24.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур 0 : 1Астана
20.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Астана3 : 2
14.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур 0 : 0Астана
10.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур 0 : 1Астана
06.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Астана2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Астана12 9 1 2 17-11 28 77.8
2
Квалификация Лиги конференций
Ордабасы10 7 2 1 23-9 23 76.7
3
Квалификация Лиги конференций
Кызыл-Жар10 7 1 2 13-6 22 73.3
4 Актобе10 5 3 2 21-11 18 60.0
5 Кайрат11 5 3 3 22-19 18 54.5
6 Атырау10 5 2 3 13-15 17 56.7
7 Кайсар10 5 1 4 15-13 16 53.3
8 Тобол10 4 2 4 13-14 14 46.7
9 Шахтёр Крг11 3 3 5 14-16 12 36.4
10 Окжетпес10 3 2 5 11-11 11 36.7
11 Каспий11 2 4 5 10-17 10 30.3
12
Зона вылета
Жетысу11 3 1 7 8-17 10 30.3
13
Зона вылета
Аксу12 2 1 9 11-23 7 19.4
14
Зона вылета
Мактаарал12 2 0 10 9-18 6 16.7

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