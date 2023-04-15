Кайсар - Актобе 28 Мая прямая трансляция
28 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсар - Актобе, которое состоится 28 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайсар
Кызылорда
Актобе
Актобе
История личных встреч
|02.10.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|14.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|31.08.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
|20.07.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|05.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|11.11.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|11.08.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 1
|11.03.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|24.09.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|22.07.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|14.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|06.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 0
|23.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|15.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|21.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|14.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|23.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|16.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Астана
|12
|9
|1
|2
|17-11
|28
|77.8
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ордабасы
|10
|7
|2
|1
|23-9
|23
|76.7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Кызыл-Жар
|10
|7
|1
|2
|13-6
|22
|73.3
|4
|Актобе
|10
|5
|3
|2
|21-11
|18
|60.0
|5
|Кайрат
|11
|5
|3
|3
|22-19
|18
|54.5
|6
|Атырау
|10
|5
|2
|3
|13-15
|17
|56.7
|7
|Кайсар
|10
|5
|1
|4
|15-13
|16
|53.3
|8
|Тобол
|10
|4
|2
|4
|13-14
|14
|46.7
|9
|Шахтёр Крг
|11
|3
|3
|5
|14-16
|12
|36.4
|10
|Окжетпес
|10
|3
|2
|5
|11-11
|11
|36.7
|11
|Каспий
|11
|2
|4
|5
|10-17
|10
|30.3
| 12
Зона вылета
|Жетысу
|11
|3
|1
|7
|8-17
|10
|30.3
| 13
Зона вылета
|Аксу
|12
|2
|1
|9
|11-23
|7
|19.4
| 14
Зона вылета
|Мактаарал
|12
|2
|0
|10
|9-18
|6
|16.7