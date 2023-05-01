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США - Латвия 28 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
28 Мая 2023 года в 15:20 (+03:00). ЧМ-2023, За 3-е место
США
Латвия

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Латвия, которое состоится 28 Мая 2023 года в 15:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Латвия
Главные тренеры
СШАДэвид Куинн
ЛатвияХарийс Витолиньш
История личных встреч
13.05.2022 ЧМ-2022 Группа B США4 : 1Латвия
27.05.2021 ЧМ-2021 Группа B США4 : 2Латвия
10.05.2018 ЧМ-2018 Группа B США3 : 2 ОТЛатвия
13.05.2017 ЧМ-2017 Группа A Латвия3 : 5США
15.05.2014 ЧМ-2014 Группа B. 4-й тур США5 : 6Латвия
13.12.2013 Универсиада Группа A. 2-й тур Латвия2 : 3 ОТСША
05.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. 2-й тур Латвия1 : 4США
25.04.2009 ЧМ-2009 Группа C. 1-й тур США4 : 2Латвия
03.05.2008 ЧМ-2008 Группа B. 1-й тур США4 : 0Латвия
27.05.2023 ЧМ-2023 1/2 финала США3 : 4 ОТ
25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала США3 : 0
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 3 : 4 ОТСША
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа A США9 : 0
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа A США3 : 0
27.05.2023 ЧМ-2023 1/2 финала 4 : 2Латвия
25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала 1 : 3Латвия
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 3 : 4 ОТЛатвия
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 0 : 7Латвия
19.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Латвия3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место чемпионата мира по хоккею: США — Латвия. Начало встречи запланировано на 15:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
Метка
QF1
 США
Чехия
3 : 0
QF2
 Швейцария
Германия
1 : 3
QF3
 Швеция
Латвия
1 : 3
QF4
 Канада
Финляндия
4 : 1
1/2 финала
Метка
SF2
 Канада
Латвия
4 : 2
SF1
 США
Германия
3 : 4 ОТ
За 3-е место
Метка
F3
 США
Латвия
28.05
Финал
Метка
F1
 Канада
Германия
28.05

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