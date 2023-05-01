США - Латвия 28 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
28 Мая 2023 года в 15:20 (+03:00). ЧМ-2023, За 3-е место
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Латвия, которое состоится 28 Мая 2023 года в 15:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Латвия
Главные тренеры
|Дэвид Куинн
|Харийс Витолиньш
История личных встреч
|13.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|4 : 1
|27.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|4 : 2
|10.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|3 : 2 ОТ
|13.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|3 : 5
|15.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа B. 4-й тур
|5 : 6
|13.12.2013
|Универсиада
|Группа A. 2-й тур
|2 : 3 ОТ
|05.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа B. 2-й тур
|1 : 4
|25.04.2009
|ЧМ-2009
|Группа C. 1-й тур
|4 : 2
|03.05.2008
|ЧМ-2008
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
|27.05.2023
|ЧМ-2023
|1/2 финала
|3 : 4 ОТ
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|3 : 0
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 4 ОТ
|21.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|9 : 0
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 0
|27.05.2023
|ЧМ-2023
|1/2 финала
|4 : 2
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|1 : 3
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 4 ОТ
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 7
|19.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место чемпионата мира по хоккею: США — Латвия. Начало встречи запланировано на 15:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
|Метка
QF1
| США
Чехия
|3 : 0
QF2
| Швейцария
Германия
|1 : 3
QF3
| Швеция
Латвия
|1 : 3
QF4
| Канада
Финляндия
|4 : 1
1/2 финала
|Метка
SF2
| Канада
Латвия
|4 : 2
SF1
| США
Германия
|3 : 4 ОТ
За 3-е место
|Метка
F3
| США
Латвия
|28.05
Финал
|Метка
F1
| Канада
Германия
|28.05