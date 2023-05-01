23:25 ()
Онлайн трансляции
Суббота 27 мая
Воскресенье 28 мая
Свернуть список

Канада - Германия 28 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
28 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Финал
Канада
Германия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Германия, которое состоится 28 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Канада
Германия
Главные тренеры
КанадаАндре Туриньи
ГерманияХарольд Крайс
История личных встреч
13.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Германия3 : 5Канада
10.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Группа A Канада5 : 1Германия
24.05.2021 ЧМ-2021 Группа B Германия3 : 1Канада
18.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Канада8 : 1Германия
15.05.2018 ЧМ-2018 Группа B Канада3 : 0Германия
23.02.2018 Олимпийские игры 2018 1/2 финала Канада3 : 4Германия
18.05.2017 ЧМ-2017 1/4 финала Канада2 : 1Германия
12.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. 4-й тур Канада5 : 2Германия
03.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 2-й тур Канада10 : 0Германия
24.02.2010 Олимпийские игры 2010 Квалификация Канада8 : 2Германия
27.05.2023 ЧМ-2023 1/2 финала Канада4 : 2
25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала Канада4 : 1
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Канада3 : 1
22.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Канада2 : 3 Б
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Канада2 : 3
27.05.2023 ЧМ-2023 1/2 финала 3 : 4 ОТГермания
25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала 1 : 3Германия
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Германия5 : 0
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Германия7 : 2
19.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 2 : 4Германия
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча чемпионата мира по хоккею: Канада — Германия. Начало встречи запланировано на 20:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
Метка
QF1
 США
Чехия
3 : 0
QF2
 Швейцария
Германия
1 : 3
QF3
 Швеция
Латвия
1 : 3
QF4
 Канада
Финляндия
4 : 1
1/2 финала
Метка
SF2
 Канада
Латвия
4 : 2
SF1
 США
Германия
3 : 4 ОТ
За 3-е место
Метка
F3
 США
Латвия
28.05
Финал
Метка
F1
 Канада
Германия
28.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close