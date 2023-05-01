Канада - Германия 28 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
28 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Финал
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Германия, которое состоится 28 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
Германия
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Харольд Крайс
История личных встреч
|13.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|3 : 5
|10.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|Группа A
|5 : 1
|24.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|3 : 1
|18.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|8 : 1
|15.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|3 : 0
|23.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|1/2 финала
|3 : 4
|18.05.2017
|ЧМ-2017
|1/4 финала
|2 : 1
|12.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. 4-й тур
|5 : 2
|03.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. 2-й тур
|10 : 0
|24.02.2010
|Олимпийские игры 2010
|Квалификация
|8 : 2
|27.05.2023
|ЧМ-2023
|1/2 финала
|4 : 2
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|4 : 1
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 1
|22.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 3 Б
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 3
|27.05.2023
|ЧМ-2023
|1/2 финала
|3 : 4 ОТ
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|1 : 3
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|5 : 0
|21.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|7 : 2
|19.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|2 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча чемпионата мира по хоккею: Канада — Германия. Начало встречи запланировано на 20:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
|Метка
QF1
| США
Чехия
|3 : 0
QF2
| Швейцария
Германия
|1 : 3
QF3
| Швеция
Латвия
|1 : 3
QF4
| Канада
Финляндия
|4 : 1
1/2 финала
|Метка
SF2
| Канада
Латвия
|4 : 2
SF1
| США
Германия
|3 : 4 ОТ
За 3-е место
|Метка
F3
| США
Латвия
|28.05
Финал
|Метка
F1
| Канада
Германия
|28.05